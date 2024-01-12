Би-би-си и "Медиазона" подтвердили гибель 41 тысячи солдат РФ в Украине

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" выяснили, что среди контрактников, погибших в период с апреля 2023 года по январь 2024 года, 48 человек – 2004 года рождения, а еще пятеро – 2005 года рождения.

Кроме недавних выпускников российских школ, заключивших после апреля 2023 года контракт с Минобороны РФ (именно весной 2023 года Госдума разрешила министерству обороны заключать контракты с 18 лет), на войне в Украине с первых дней прибытия на фронт гибнут 18-летние солдаты-срочники, утверждают расследователи. Всего журналистам удалось установить имена 84 срочников, погибших на фронте. 14 из них – моряки из экипажа затопленного в апреле 2022 года крейсера "Москва".

Подтвержденные потери - это погибшие военнослужащие, имена которых установлены по открытым источникам или при помощи родственников. Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" установили, что с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину и по состоянию на 12 января 2024 года на фронте погибли как минимум 41 731 российский военный, из них 7 717 – заключенные и 5 005 – мобилизованные.