Би-би-си и "Медиазона" подтвердили гибель больше 225 тысяч военных

К 5 июня подтверждена гибель на войне против Украины 225 019 российских военнослужащих. Об этом говорится в подсчётах, которые ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров.

Этот список сформирован на основе анализа некрологов, фотографий с кладбищ и военных мемориалов, а также данных открытых государственных реестров. Реальное число погибших может быть намного больше.

Расследователи напоминают, что с начала лета и до середины осени 2022 года основную тяжесть потерь несли добровольцы, тогда как на первом этапе войны и большие потери приходились на подразделения ВДВ, а затем — на мотострелковые войска.

К концу 2022-го и началу 2023 года резко выросло число погибших среди заключённых, завербованных в ЧВК "Вагнер". Именно из них формировались штурмовые группы, которые использовались в боях за Бахмут. В марте 2023 года заключённые стали крупнейшей категорией потерь российской стороны. После завершения бахмутской кампании случаев столь масштабного использования заключённых больше не фиксировалось.

К сентябрю 2024 года самой многочисленной категорией погибших вновь стали добровольцы. Это связано с тем, что набор заключённых значительно сократился, новая мобилизация не проводилась, а поток контрактников и добровольцев продолжался.

По состоянию на 5 июня также подтверждена гибель более 7,2 тысячи офицеров российской армии и других силовых структур.

При этом доля офицеров в общем числе потерь со временем снижается, отмечает "Медиазона". В начале войны, когда в боевых действиях участвовала преимущественно кадровая контрактная армия, офицеры составляли до 10% от числа подтверждённых погибших. К ноябрю 2024 года их доля сократилась до 2–3%, что исследователи связывают с изменением характера войны и массовым привлечением рядовых добровольцев, которые гибнут значительно чаще командного состава.