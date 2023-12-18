Би-би-си: потери 155-й бригады в Украине в 4 раза больше, чем в Чечне

С начала вторжения в Украину в феврале прошлого года 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота потеряла убитыми не менее 234 бойцов, а общие потери бригады с учётом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести могут превышать 1450 человек, то есть до половины её штатной численности.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. Имена 234 погибших военнослужащих удалось установить совместно с изданием "Медиазона" по открытым источникам. Отмечается, что это в 4 раза больше, чем потери этого подразделения за 10 лет войны в Чечне. Среди погибших, как утверждается, не менее 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичёв, четыре майора и пять капитанов.

Изучив расположение могил на кладбищах в Приморье и соседних регионах, журналисты предположили, что реальные потери бригады убитыми могут составлять около 470 человек. Примерное количество тяжелораненых может составлять 940 человек, поскольку на каждого убитого бойца в ходе нынешней войны приходится по 1,7–2 тяжелораненых. В социальных сетях родственники заявили о 42 бойцах бригады, пропавших без вести.

Отмечается, что в ходе вторжения в Украину морпехи выполняли задачи, которые обычно возлагаются на общевойсковые соединения: например, пеший штурм позиций противника. Наибольшие потери они понесли в Киевской области в первые недели войны (украинские власти обвиняли бойцов из этой бригады в совершении военных преступлений в Буче), а также при попытках штурма Угледара в Донецкой области осенью 2022 года.

Треть потерь 155-й бригады составили мобилизованные. Косвенно потери бригады подтверждает тот факт, что её начали пополнять за счёт бывших заключённых, подписавших контракты с Минобороны, - из них создаются так называемые штурмовые отряды "Шторм Z". Российским властям, несмотря на высокие потери, удаётся пополнить бригаду, избегая ее расформирования. Она продолжает бои в районе Угледара. Последний раз новость о смерти морпеха 155-й бригады публиковали 1 декабря. Тогда стало известно о гибели 46-летнего Дениса Иванова.