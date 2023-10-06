Би-би-си рассказала о схеме вербовки граждан Сербии в ВДВ России

Российские власти активно занимаются вербовкой граждан Сербии и других балканских стран для участия в войне в Украине. Расследование об этом опубликовала Русская служба Би-би-си. Утверждается, что было завербовано около ста человек, сейчас схема, которая использовалась для привлечения наёмников, заморожена.

Утверждается, что наёмники из Сербии заключают контракты с Минобороны и отправляются на войну в составе 106-й дивизии ВДВ. Вербовку сербов ранее подтвердили граждане Сербии, воевавшие в Донбассе еще с 2014 года, Деян Берич и Давор Савичич. "Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат", — говорил, в частности, Савичич.

Би-би-си со ссылкой на источники сообщает, что схему с оформлением иностранцев через военкомат подмосковного Красногорска предложил предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев. В вербовке, как утверждается, участвуют лидер байкерской группировки "Ночные волки" Александр Залдостанов и сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Марко Милошевич, живущий в России.

Как пишет Би-би-си, Савичич обещал к осени 2023 года сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й дивизии ВДВ. Однако оформить удалось только около ста человек, после чего процесс был заморожен, и сформировать полноценную бригаду Савичич пока так и не смог, - говорится в рсследовании. В Сербии наёмничество является уголовным преступлением.

Российские власти разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии, упор при вербовке при этом делается на граждан соседних государств. Президент Владимир Путин при этом отрицал, что иностранцев целенаправленно вербуют в российскую армию, исключив, в частности, вербовку граждан Северной Кореи.

Иностранцев, в том числе за пределами постсоветских стран, ранее вербовали также в ЧВК "Вагнер". Известен случай гибели гражданина Замбии, завербованного в эту структуру.