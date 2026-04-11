Журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина, которого арестовали по делу о незаконном сборе персональных данных, могут преследовать из-за телеграм-канала "Больше, чем факт". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на знакомого Ролдугина и еще один осведомленный источник.

Последний пост в этом телеграм-канале был опубликован за день до задержания журналиста и обысков в редакции "Новой газеты" в Москве.

Как отмечает Би-би-си, в канале есть посты о перелетах бизнес-джетов зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и миллиардеров Алексея Мордашова и Владимира Евтушенкова – Ролдугин писал об этом в своих статьях.

Также там есть публикация о том, что бывший водитель племянника главы Чечни Руслан Алисултанов продает пентхаус с видом на Кремль за 1,6 миллиарда рублей. В тот же день в "Новой газете" была опубликована статья Ролдугина о том, как Алисултанов приобрел один из самых дорогих пентхаусов России.

Ролдугин – первый журналист, подозреваемый в незаконном использовании персональных данных.