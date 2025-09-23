Би-би-си: сотрудники ФСИН прослушивали адвокатов Навального

Оперативники ФСИН начали прослушивать адвокатов Алексея Навального 6 августа 2021 года — через два дня после решения о признании Фонда борьбы с коррупцией "экстремистской" организацией, сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на приговор в отношении адвокатов политика.

По данным журналистов, снимать и записывать все краткосрочные свидания политика суд Владимирской области разрешил ещё в мае 2021 года. Суд сослался на некую "оперативную информацию" о том, что Навальный якобы "намеревается дать взятку" неустановленным сотрудникам ФСИН.

Слежку разрешили вести за Навальным, его родственниками и "приближенными к нему лицами", в эту категорию входили в том числе адвокаты политика — Ольга Михайлова, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Александр Федулов и Игорь Сергунин.

Слежка велась при помощи системы оперативно-розыскных мероприятий "Наблюдение" в комнате для краткосрочных свиданий, где Навальный встречался с адвокатами. "Это была какая-то крутая камера, вмонтированная в подвесной потолок. Навальный и Кобзев её заметили и смогли поднять часть панели, чтобы рассмотреть, — рассказала Ольга Михайлова. — Мы понимали, что за нами следят. Опасались, что что-нибудь придумают и сделают то, что они, в итоге, и сделали".

После свиданий оперативники ФСИН составляли стенограммы аудиозаписей и описывали скриншоты видеосъемки. Слежка велась два года. В приговоре говорится, что несмотря на то, что фактов дачи взятки не было, прослушку продолжили, поскольку оперативники установили "факты руководства осужденным Навальным А.А. через посредников экстремистским сообществом".

В январе 2025 года Петушинский районный суд Владимирской области назначил Вадиму Кобзеву пять с половиной лет колонии общего режима, Алексею Липцеру — пять лет, Игорю Сергунину — три с половиной года. 22 сентября Владимирский областной суд оставил приговор в силе, отказавшись ужесточать его по требованию прокуратуры.