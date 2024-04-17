Би-би-си: "средний срок жизни" заключенных на фронте стал короче

Заключенные, завербованные Минобороны на войну с Украиной, погибают в среднем на месяц раньше, чем во время вербовки ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в расследовании Русской Службы Би-би-си.

ЧВК "Вагнер" вербовала заключенных с июня 2022 года по январь 2023 года, в дальнейшем заниматься вербовкой стало Минобороны России.

Условия вербовки ЧВК "Вагнер" предполагали две недели обучения и потом ещё пять с половиной месяцев на передовой в обмен на свободу и снятие судимости .

С сентября 2023 года осужденный, уезжающий на войну из колонии, получает все льготы, как у военнослужащих-контрактников, и условное освобождение. А вот контракт заключенных с армией теперь стал по сути бессрочным — до конца боевых действий.

Журналисты отобрали 1040 некролога из более 9 тысяч сообщений о гибели заключенных на фронте. 540 погибших служили в ЧВК "Вагнер", 500 – в подразделениях "Шторм" Минобороны.

Анализ собранных данных показывает, что половина заключенных, завербованных Минобороны, были убиты в течение восьми недель после приезда на фронт. В ЧВК половина бойцов погибли через три месяца на фронте. В среднем, во время существования ЧВК "Вагнер" заключенные могли остаться живыми на месяц дольше, отмечают журналисты.

Одной из причин того, что заключенные, набранные Минобороны, погибают быстрее, чем завербованные ЧВК "Вагнер", может быть недостаток подготовки, говорится в расследовании.

Журналисты установили, что более десятка осужденных из "Шторма" были убиты именно в первые две недели после отъезда из колоний, то есть в период, когда им обещали обучение на тренировочном полигоне. В ЧВК "Вагнер" подобные случаи неизвестны.

Минобороны после вербовки передает заключенных в ведение властей так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые не обеспечивают новобранцев аптечками, саперными лопатами или исправными автоматами. В ЧВК "Вагнер" уровень оснащения был заметно выше.

При этом в ЧВК заключенные несли большие потери из-за тактических особенностей: их отправляли на штурмы без поддержки бронетехники. Кроме того, в ЧВК "Вагнер" практиковались внесудебные казни за нарушение дисциплины или невыполнение задания. Тактика "мясных штурмов" с участием заключенных сохранилась и при Минобороны, отметил эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) Самуэль Кранни-Эванс.

Заключенных кидают на самые сложные участки фронта, чтобы максимально сохранить силы элитных подразделений, понесших большие потери на первом этапе вторжения в 2022 году.

Из 50 тысяч установленных потерь в Украине погибли 9,2 тысячи заключенных. Это наиболее массовая группа по сравнению с мобилизованными, добровольцами и кадровыми военными. Реальные потери, вероятно, существенно выше, поскольку основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценивал потери только под Бахмутом в 22 тысячи человек.

Сами бывшие заключенные считают, что погибает от 50 до 70% тех, кто отправляется на фронт из колонии с отрядами Минобороны.