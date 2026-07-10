Би-би-си: тысячи иностранцев погибли, воюя на стороне России

По меньшей мере 3589 иностранных граждан погибли, воюя на стороне России в ходе полномасштабной войны против Украины. Об этом говорится в совместном исследовании Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров.

Журналистам удалось поимённо подтвердить гибель 1285 иностранцев из более чем 40 стран на основании открытых источников – сообщений властей, публикаций родственников, фотографий могил и воинских мемориалов.

Кроме того, Корейская служба Би-би-си установила личности ещё 2304 военнослужащих из КНДР, погибших во время боёв в Курской области после наступления украинских войск в августе 2024 года. Их личности удалось установить по спутниковым снимкам и официальным фотографиям нового военного мемориала в Пхеньяне.

Авторы исследования подчёркивают, что реальные потери иностранных граждан, воевавших на стороне России, вероятно, значительно выше, поскольку подсчёты основаны только на подтверждённых данных и не учитывают информацию украинских властей и западных разведок.

По данным высокопоставленного чиновника НАТО, в составе российских сил воюют около 24 тысяч иностранных наёмников из 44 стран. По словам собеседника Би-би-си, большинство из них – выходцы из африканских государств.

Би-би-си также выделяет три основных этапа вербовки иностранцев: набор заключённых из российских колоний в 2022–2023 годах, активную вербовку добровольцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки в 2024–2025 годах, а затем усиление давления на трудовых мигрантов из стран бывшего СССР с середины 2025 года.