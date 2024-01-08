Би-би-си: в России в СИЗО - тысячи украинских гражданских лиц

В колониях и следственных изоляторах в России и на оккупированных территориях Украины содержатся тысячи украинских граждан, которые не являются военнопленными. Расследование об этом опубликовала Русская служба Би-би-си, которая отмечает, что эти люди были задержаны российскими военными или сотрудниками правоохранительных органов после российского вторжения в Украину при прохождении так называемой фильтрации, а иногда и просто на улицах по подозрению в "противодействии специальной военной операции". Они лишены свободы, но при этом официально не являются обвиняемыми или осуждёнными по уголовным делам. "Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их вызволения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов", - пишет Би-би-си.

По российскому законодательству даже в условиях военного положения людей без суда нельзя задерживать более чем на 30 дней. Однако время, место и основание задержаний украинцев военными зачастую нигде формально не зафиксированы, уголовные или административные дела против них не возбуждены, расследование не ведётся. Это следует из решений судов, с которыми ознакомилась Би-би-си. К тем, кто был задержан без формальных обвинений, доступа у адвокатов фактически нет. В лучшем случае, Минобороны России признаёт факт того, что такие люди находятся на территории России, но отказывается допустить к ним адвокатов и родственников "до окончания проверочных мер".

Би-би-си рассказывает историю нескольких жителей Украины, захваченных российскими войсками и, судя по всему, отправленных в российские СИЗО или в аннексированный Крым. Несмотря на все попытки с ними встретиться, адвокатов и родственников к ним так и не допустили. Удалось установить только, в каких СИЗО их содержат - и то не всегда.

При этом в рамках обменов пленными между Украиной и Россией в домой вернулись более 140 гражданских украинцев, говорит омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Некоторое количество украинских граждан россияне отпустили без объяснений. Некоторые из освобождённых впоследствии рассказывали о пытках со стороны российских военных или сотрудников СИЗО.

По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции, на ноябрь 2023 года в российском плену находились более 700 гражданских лиц. Речь, по всей видимости, идёт о неполных данных. Лубинец назвал цифру 25 тысяч пропавших на оккупированных территориях гражданских лиц. Часть из них могла погибнуть или просто уехать или не выходить на связь, другие могли быть задержаны. По оценкам проекта по поиску пропавших украинцев "Найти своих", всего российскими военными или сотрудниками правоохранительных органов без предъявления обвинений могли быть задержаны около 7500 гражданских лиц. Найти удалось около 200. В эту статистику не входят вывезенные с территории Украины дети, вывоз которых стал основанием для обвинения в отношении Владимира Путина в Международном уголовном суде.

Российским и украинским правозащитникам удалось идентифицировать более 30 колоний и СИЗО, из которых поступали сообщения о находящихся в них гражданских украинцах.