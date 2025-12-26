Би-би-си: войска беспилотных систем РФ возглавил продавец сантехники

Российские войска беспилотных систем (БпС) возглавил Юрий Ваганов – бизнесмен и волонтёр из подмосковной Электростали, не имеющий военного образования. Об этом сообщают провоенные блогеры и источники Русской службы Би-би-си.

В военной среде Ваганов известен под прозвищем "Юра Унитаз", поскольку, по словам собеседников Би-би-си, до 2022 года он торговал сантехникой и был небольшим предпринимателем в Электростали. Его последнее известное место работы – компания "Ситистрой-групп".

"Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как "Юра Унитаз". Человек, который не только не имеет военного образования. <...> До начала СВО торговал сантехникой, откуда такое прозвище. А потом стал монополистом в вопросе поставки FPV российским войскам", – объяснял российский блогер Максим Климов.

С полномасштабного вторжения в Ваганов стал одним из ключевых поставщиков FPV-дронов для российской армии. В 2023 году на базе батальона "Судоплатов", добровольческого подразделения, сформированного в 2022 году, развернули крупное производство беспилотников.

Батальон считался одним из крупнейших российских производителей FPV-дронов, писал Forbes.

В январе 2024 года ВСУ обстреляли полигон под Иловайском в "ДНР" РСЗО HIMARS, тогда погибли 24 российских военнослужащих. Пророссийский военный блогер Владимир Романов писал, что погибшие были операторами беспилотников проекта "Судный день" батальона имени Судоплатова. По его данным, начальник курсов через бот разослал координаты места, где проходит подготовка – в этом блогеры обвиняли Ваганова.

Военные также выражали недовольство тем, что Ваганов фактически занял монопольное положение в сфере дронов для Минобороны. В октябре Ваганов стал советником заместителя Минобороны по вооружениям.

Официально Минобороны России назначение Ваганова не подтверждало.

О формировании войск беспилотных систем стало известно 12 ноября.

Силы беспилотных систем Украины, аналогичный род войск, существуют с начала 2024 года по указу президента Владимира Зеленского.

