Би-би-си: ВСУ нанесли удар по полигону в Донецкой области

ВСУ нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, в результате чего могли погибнуть не менее 60 человек. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, ранее об этом также писали российские провоенные телеграм-каналы.

По данным Би-би-си, удар был нанесен двумя ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS днем 20 февраля. В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады.

Как пишет Би-би-си, в момент удара военнослужащие трех рот бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

В распоряжении издания есть фотографии и видео с полигона, сделанные сразу после удара – на них запечатлены десятки погибших.

Украинские власти произошедшее не комментировали.