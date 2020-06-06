У Байдена достаточно голосов делегатов съезда для номинации в президенты

В пятницу бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов съезда Демократической партии для номинации его кандидатом партии в президенты Соединенных Штатов.

Согласно данным информационного агентства Associated Press, Байден заручился голосом 1991 делегата. Подсчет результатов последней серии первичных выборов, прошедших 2 июня в семи штатах и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон затянулся на несколько дней, поскольку значительная часть избирателей проголосовала по почте.

"Для меня было честью состязаться с группой наиболее талантливых кандидатов, когда-либо боровшихся за номинацию... Я намерен посвятить каждый день с сегодняшнего дня до 3 ноября борьбе за голоса американцев по всей стране с тем, чтобы совместно вы выиграли битву за душу нашей страны", - заявил Джо Байден.

Борьба за номинацию в президенты начиналась для 78-летнего Джо Байдена, посвятившего всю жизнь политике, неудачно. Он потерпел серьезные поражения на первых двух первичных голосованиях в Айове и Нью-Гемпшире, но сумел взять лидерство после победы в Южной Каролине, где он победил благодаря масштабной поддержке избирателей-афроамериканцев.

На фоне масштабных протестов, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией, предвыборные рейтинги Байдена повысились. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Национального общественного радио, за Байдена готовы проголосовать 50 процентов избирателей, за Трампа - 43. В данный момент избиратели предпочитают Байдена Трампу даже в нескольких ключевых штатах - Флорида, Висконсин, Пенсильвания, которые проголосовали на прошлых выборах за Дональда Трампа.

Национальный съезд Демократической партии должен пройти в Милуоки в Висконсине с 17 по 20 августа.