Байден: президент Трамп подрывает позиции США в мире

Бывший вице-президент Джо Байден, ведущий в данный момент претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, назвал действия президента США Дональда Трампа на мировой арене как непредсказуемыми и экстремальными.

Выступая перед студентами в Нью-Йорке с первым крупным выступлением в качестве кандидата в президенты, Байден заявил, что Трамп подорвал репутацию Америки, её место в мире, а также глобальное лидерство США.

Среди выдвинутых против Трампа обвинений Байденом - отказ Соединенных Штатов от своей подписи под Парижским соглашением по борьбе с потеплением, денонсация ядерной сделки с Ираном, выход из транс-тихоокеанского торгового соглашения, а также заявления президента о возможности выхода США из союза НАТО.

Байден подверг Трампа критике за отказ от руководящей роли Соединенных Штатов в мире и заявил, что необходимы коллективные действия для противодействия угрозам, связанным с изменением климата, распространением ядерного оружия, терроризмом и кибервойнами.

В случае избрания его президентом, Байден пообещал вывести большинство американских войск из Афганистана, положить конец американской поддержке военной кампании Саудовской Аравии в Йемене и подтвердить обязательства США по НАТО. Безусловная поддержка безопасности Израиля тоже входит в перечень приоритетов внешней политики кандидата, в этом пункте позиции Байдена и Трампа сходятся.

В качестве президента Байден выступил бы за присоединение США к Парижскому соглашению по климату и созвал бы глобальный саммит по этой проблеме.



