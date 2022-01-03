Bild: Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовится к "новому старту" в отношениях с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по сообщению немецкой газеты Bild ("Бильд") намерен взять "под личный контроль" взаимоотношения Берлина и Москвы.



Таблоид "Бильд" в своей публикации 3 января утверждает, основываясь на собственных источниках, что глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях между Германией и Россией.



Первая встреча Шольца с президентом России Владимиром Путиным якобы уже готовится. Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер "на протяжении двух недель готовит" эти переговоры, которые могут состояться в январе, информирует "Бильд".

Ранее, 25 декабря 2021 года, стало известно, что Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. На это обращает внимание "Немецкая волна". Советник канцлера Шольца призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на "оперативное возобновление "нормандского формата", подчеркивали собеседники dpa.