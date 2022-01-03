Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Bild: Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовится к "новому старту" в отношениях с Россией

Канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по сообщению немецкой газеты Bild ("Бильд") намерен взять "под личный контроль" взаимоотношения Берлина и Москвы.

Таблоид "Бильд" в своей публикации 3 января утверждает, основываясь на собственных источниках, что глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях между Германией и Россией.

Первая встреча Шольца с президентом России Владимиром Путиным якобы уже готовится. Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер "на протяжении двух недель готовит" эти переговоры, которые могут состояться в январе, информирует "Бильд".

Ранее, 25 декабря 2021 года, стало известно, что Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. На это обращает внимание "Немецкая волна". Советник канцлера Шольца призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на "оперативное возобновление "нормандского формата", подчеркивали собеседники dpa.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG