Bild: министр обороны Германии собирается подать в отставку

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Инициатива отказаться от должности исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии, говорится в публикации. Сейчас решается вопрос о точной дате отставки и обсуждается кандидатура преемника.

Представитель министерства обороны страны в ответ на запрос РИА "Новости" заявил, что информация об отставке Ламбрехт является слухами, которые ведомство не будет комментировать. Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки.

Bild отмечает, что в последнее время Ламбрехт часто подвергалась критике. В частности, её упрекали за недостаточную поддержку Киева.