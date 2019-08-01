Американские СМИ: убит сын Усамы бин Ладена

В среду американские СМИ сообщили том, что Хамза бин Ладен, сын основателя террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена, мертв.

Американская пресса ссылается на неназванные лица в американской администрации. NBC News первыми сообщили, что Белый дом убежден, что Хамза бин Ладен действительно был убит в результате операции в которой приняли участие и США. New York Times сообщает, что операция была проведена в последние два года, но до недавнего времени не было убедительных доказательств, что младший бин Ладен действительно мертв.

Ранее в этом году Госдепартамент США охарактеризовал Хамзу бин Ладена, которому, предположительно, было тридцать с лишним лет, как «намечающегося» преемника своего отца в террористической группировке «Аль-Каида». Для информации, которая бы привела к поимке бин Ладена США объявили вознаграждение в миллион долларов. Решение о предоставлении крупного денежного вознаграждения было принято после того как он начал размешать в интернете звуковые и видео материалы с призывами к своим последователям осуществлять нападения на Соединенные Штаты и их союзников в качестве мести за убийство своего отца в мае 2011 года в Пакистане спецподразделением США. Один из сыновей Усамы бин Ладена был убит во время операции по захвату старшего бин Ладена. Третий сын бывшего главы "Аль-Каиды" не был вовлечен в террористическую деятельность.

По сообщению официальной саудовской газеты «Ум аль-Кура», Саудовская Аравия, где Хамза бин Ладен родился, лишила его гражданства.