Биометрические данные клиентов "Тинькофф" могут попасть властям

Банк "Тинькофф" с конца сентября начал спрашивать у своих клиентов согласие на передачу их фотографий в Единую биометрическую систему (ЕБС). Снимки будут обработаны и переведены в формат биометрических данных, сообщает "Коммерсантъ".

Сообщение для клиентов банка появилось в сторис в мобильном приложении "Тинькофф". "Банк просит клиентов дать согласие на обработку биометрических персональных данных и её результат, включая векторы ЕБС", - говорится в материале "Коммерсанта". Целью сбора данных "Тинькофф" называет совершение действий, "направленных на обеспечение безопасности" операций и аутентификацию пользователей при дистанционном обслуживании. При этом в мобильном приложении банка предусмотрена только кнопка, разрешающая передачу данных, отказаться там же нельзя.

"Коммерсантъ" отмечает, что клиенты банка настроены негативно. Под сторис в приложении "Тинькофф" появилось больше трёх тысяч комментариев, в некоторых из них пользователи спрашивали, как можно оформить отказ от обработки данных. Издание выяснило, что сделать это можно только лично обратившись в банк или в письменном виде через "Почту России".

По данным "Коммерсанта", у банка "Тинькофф" 30 миллионов клиентов. Журналисты, отмечают, что такое количество биометрических данных могло бы "существенно пополнить ЕБС". Однако для их передачи нужно личное согласие каждого клиента.

В 2017 году Госдума обязала банки передавать МВД и ФСБ биометрические данные клиентов по требованию ведомств ради "обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму".