Бизнес-блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Cуд в Москве приговорил блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве.

Обвинение запрашивало для Шабутдинова восемь лет лишения свободы.

Кроме того, Шабутдинову назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Блогера задержали осенью 2023 года. По версии следствия, Шабутдинов из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря его курсам, тренингам и вебинарам.

Восемь человек, "убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ", заключили договоры с компаниями блогера на суммы от 100 тысяч до почти двух миллионов рублей, но оказались недовольными полученными уроками.

Следствие считает, что блогер выдавал пожелания поверить в себя за образовательную программу.

В деле Шабутдинова 113 эпизодов мошенничества. Ущерб по делу превышает 57 миллионов рублей.

Перед началом судебного процесса блогер полностью признал свою вину. В последнем слове подсудимый попросил о снисхождении, извинился перед потерпевшими и отметил, что его "намерения помочь людям были искренними, но методы были не те".