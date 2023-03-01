Бизнес-джет Ковальчуков прилетал на Валдай за два дня до послания Путина. Считается, что братья влияют на мировоззрение российского президента.

Самолет частной авиакомпании, связанной с друзьями Путина братьями Ковальчуками, приземлился на военном аэродроме Хотилово-2 у поселка Бологое Тверской области 19 февраля 2023 года, следует из базы данных перелетов Flightradar24. Это ближайший аэродром к резиденции Владимира Путина на Валдае. Расстояние от авиабазы до резиденции – 60 километров.

Перелет состоялся за двое суток до того, как Путин огласил послание Федеральному собранию в московском Гостином Дворе (самолет приземлился в 9 утра по Москве 19-го, а Путин выступил в полдень 21 февраля).

Аэродром Хотилово-2 используется Воздушно-космическими силами РФ и специальным летным отрядом "Россия" Управделами президента. Так, 19 октября 2022 года там приземлялся самолет министра обороны Сергея Шойгу. Но самолет, приземлившийся в феврале, не связан ни с вооруженными силами, ни с президентской администрацией – это бизнес-джет Falcon 8X, произведенный французской компанией Dassault. Формально им владеет авиакомпания "Руссэйр", связанная с братьями Ковальчуками. В ее распоряжении – всего два бизнес-джета; коммерческих рейсов "Руссэйр" не выполняет, писали "Медуза" и OCCRP.

Больше Falcon 8X, принадлежащий "Руссэйру", не приземлялся в Хотилово-2 – ни до, ни после 19 февраля.

"Либо у Ковальчуков договор с летным отрядом "Россия", что маловероятно, либо с Минобороны, что невероятно, – рассуждает гендиректор "Трансперенси интернешнл Россия" Илья Шуманов. – А по-другому законно использовать этот аэродром частная авиакомпания не может".

Кто такие братья Ковальчуки и что их связывает с Путиным

Косвенно визит Ковальчуков в резиденцию Путина накануне послания, в котором он объявил о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), может свидетельствовать о степени вовлеченности бизнесменов в принятие Путиным важных решений.

Братьев называют не просто близкими друзьями Владимира Путина, но и людьми, которые серьезно влияют на его взгляды.

С младшим из Ковальчуков, 71-летним Юрием, Путин провел большую часть пандемии и теперь "практически неразделим", рассказывал в колонке для The New York Times журналист Михаил Зыгарь. А 76-летнего Михаила Ковальчука Путин в феврале включил в состав комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета. Ковальчук-старший может "серьезно влиять на естественно-научное мировоззрение российского президента", писала "Новая рассказ-газета".

В 2015 году Михаил Ковальчук выступил перед Советом Федерации с докладом о золотом миллиарде, пытающемся поработить мир, и генетических экспериментах по выведению "служебного человека" – подвида Homo sapiens. Позднее эти теории в том или ином виде начали появляться в выступлениях Путина.

Еще в 1996 году Путин и Юрий Ковальчук были соучредителями кооператива "Озеро", выходцы откуда впоследствии стали крупными российскими олигархами и чиновниками. Юрий Ковальчук считается основным владельцем целого ряда активов, крупнейший из которых – акционерный банк "Россия". Михаил Ковальчук же возглавляет Курчатовский институт и являлся главным автором реформы РАН.

Издание "Проект" 28 февраля рассказало, что резиденция на Валдае стала основной для Путина и его возлюбленной Алины Кабаевой. В 2022-м в рекордные сроки там был выстроен новый 1200-метровый рубленый дом. А между 2016 и 2020 годами – возведена большая детская игровая площадка в желто-синих цветах.

В Минобороны РФ, ФГУП "Специальный летный отряд "Россия" и банке "Россия" не ответили на вопросы "Системы".