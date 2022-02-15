Блинкен - Лаврову: необходима настоящая деэскалация

Ответ России на предложения США и их союзников по переговорам о вопросах безопасности будет передан "в ближайшие дни". Об этом, как утверждает Госдепартамент США, сказал госсекретарю Энтони Блинкену министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник.

США и НАТО ранее передали России ответ на её требования так называемых "гарантий безопасности". Российский президент Владимир Путин выразил неудовлетворение этим ответом, но поручил Лаврову продолжить переговоры с Западом.

Обсуждение российских требований, среди которых отказ от принятия Украины в НАТО, проходит на фоне роста напряжённости в российско-украинских отношениях. Как говорится в сообщении Вашингтона о разговоре Лаврова и Блинкена, госсекретарь заявил, что США по-прежнему обеспокоены тем, что Россия "в любой момент" может начать вторжение в Украину и призвал к "проверяемой и реальной деэскалации" ситуации. Ранее российское минобороны и президент Путин сообщили об отводе части войск от границы с Украиной в связи, как утверждается, с завершением учений. В НАТО заявляют, что пока нет подтверждённой информации об отводе войск.

В российском сообщении о разговоре говорится, что Лавров отметил "недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками".

Ожидается, что в 23.30 мск с заявлением по вопросу Украины выступит президент США Джо Байден. В Белом Доме заявили, что он не будет говорить о каких-то новых политических инициативах, а расскажет о текущей ситуации и подчеркнёт, что США готовы к диалогу с Россией, но ответят на возможную агрессию.