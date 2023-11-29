Блинкен: НАТО – за "мощную и длительную" поддержку Украины

В Брюсселе 29 ноября прошло первое заседание совета "Украина – НАТО" на уровне министров иностранных дел. Этот совет был создан решением Вильнюсского саммита НАТО летом нынешнего года, тогда же прошло первое заседание совета на уровне глав государств.

На заседании 29 ноября был одобрен годовой план сотрудничества НАТО и Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом Североатлантического союза. Он высоко оценил успехи, которых добилась Украина в ходе войны с Россией, – в частности, возвращение ею половины акватории Чёрного моря, захваченной Россией после начала вторжения. Столтенберг также подчеркнул, что Киеву удалось осуществить часть реформ, необходимых для вступления в НАТО. В частности, речь идет о трансформации системы оборонных закупок и реформе спецслужб.

Также Столтенберг выступил с оценкой потерь российской армии в войне с Украиной. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года они превысили 300 тысяч человек убитыми и ранеными. "В военном отношении Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил", – подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции по окончании заседания. В частности, по его словам, Россия потеряла "сотни самолетов и тысячи танков". О потерях с украинской стороны он не говорил.

В августе газета The New York Times писала, что администрация США оценивает потери с российской стороны в 120 тысяч человек погибшими и еще в 170–180 тысяч ранеными – то есть примерно в те же 300 тысяч. Российское Минобороны не сообщает о числе потерь. По открытым источникам удалось подтвердить гибель не менее 37 тысяч российских военных.

Говоря о потерях России, Столтенберг предостерёг от надежд на то, что большие потери приведут к скорому завершению войны в Украине. Он также отметил, что поставки какого-то одного типа вооружений, например истребителей, Украине не смогут решить конфликт в её пользу, – необходима комплексная помощь.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одно из главных направлений сотрудничества его страны с НАТО – объединение оборонной промышленности и наращивание поставок вооружений Украине. Он также подтвердил, что целью Украины в войне остается полное восстановление ее территориальной целостности. По словам Кулебы, велись дискуссии об объединении военно-промышленных комплексов западных стран в целях наращивания производства оружия. По словам Кулебы, ЕС на данный момент поставил Украине около 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона.

Встреча прошла на фоне дискуссий о стратегии Украины и дальнейшей поддержке этой страны с учётом того, что линия фронта уже долгое время остаётся почти неизменной. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как отмечает "Голос Америки", заявил в среду, что среди союзников по НАТО "нет чувства усталости", когда речь идет о помощи Украине. "Когда я слушал всех наших коллег за столом, все высказывались за мощную и длительную поддержку Украины", – отметил Блинкен.