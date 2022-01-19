Президент России Владимир Путин сам ускорил усиление союза НАТО, заявляя, что пытается его предотвратить. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, НАТО пришлось укреплять свои силы после того как Россия вторглась на территорию Украины и аннексировала Крым в 2014 году.

Блинкен рассказал в интервью о ходе переговоров с Москвой о ситуации на границе России и Украины и о так называемых гарантиях безопасности, которые Кремль потребовал от НАТО на фоне обострения ситуации на границе.

Москва требует остановить расширение НАТО и ограничить военную активность альянса у границ России. В союзе уже заявили, что считают требование неприемлемым.

В интервью "Голосу Америки" Блинкен признал, что Вашингтон пока что не видит, что Кремль меняет свою позицию. Он отметил, что Москва продолжает скапливать войска рядом с Украиной. "С другой стороны, — сказал он, — факт переговоров показывает, что дипломатия остаётся реальным вариантом. Мы намерены идти по этому пути, пока мы можем".