Блинкен: одна из целей Лукашенко - отвлечь внимание от действий России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау высказал мнение, что действия режима Александра Лукашенко, направленные на разжигание миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, помимо прочего, ставят целью отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

В распространённом Госдепартаментом сообщении о разговоре сказано, что Блинкен выразил от имени США поддержку Польше, которая столкнулась с "циничной эксплуатацией режимом Лукашенко уязвимых мигрантов". По словам госсекретаря, действия Минска угрожают безопасности в регионе и ведут к углублению противоречий. Главы внешнеполитических ведомств также призвали режим Лукашенко озаботиться причинами введённых Западом против него санкций - а именно нарушениями прав и свобод в Беларуси.

Также Блинкен выразил поддержку усилиям Польши по оказанию помощи Украине. Как сказано в сообщении, США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за её агрессивные действия против Украины.

Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.

В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой.

Беларусь является союзником России. Недавно лидеры стран одобрили общую военную доктрину.

В последние недели всё чаще появляются сообщения о перемещении российских военных и техники ближе к границам с Украиной. Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с этим, заявляя об угрозе военной агрессии России. Россия такие планы отрицает.