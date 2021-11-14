Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Блинкен: одна из целей Лукашенко - отвлечь внимание от действий России

Польские пограничники на границе с Беларусью

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау высказал мнение, что действия режима Александра Лукашенко, направленные на разжигание миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, помимо прочего, ставят целью отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

В распространённом Госдепартаментом сообщении о разговоре сказано, что Блинкен выразил от имени США поддержку Польше, которая столкнулась с "циничной эксплуатацией режимом Лукашенко уязвимых мигрантов". По словам госсекретаря, действия Минска угрожают безопасности в регионе и ведут к углублению противоречий. Главы внешнеполитических ведомств также призвали режим Лукашенко озаботиться причинами введённых Западом против него санкций - а именно нарушениями прав и свобод в Беларуси.

Также Блинкен выразил поддержку усилиям Польши по оказанию помощи Украине. Как сказано в сообщении, США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за её агрессивные действия против Украины.

  • Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.
  • В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой.
  • Беларусь является союзником России. Недавно лидеры стран одобрили общую военную доктрину.
  • В последние недели всё чаще появляются сообщения о перемещении российских военных и техники ближе к границам с Украиной. Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с этим, заявляя об угрозе военной агрессии России. Россия такие планы отрицает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG