Блинкен предложил гуманитарную паузу в Газе, Нетаньяху выступил против

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении выступил против временного прекращения огня в Газе - до освобождения всех израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил израильской стороне объявить "гуманитарную паузу" для оказания помощи гражданскому населению. Нетаньяху в телеобращении высказался против временного прекращения огня в Газе - до освобождения всех израильских заложников.

Как сообщает агентство Reuters, машина "скорой помощи" в Газе попала под израильский огонь. Израильтяне заявили, что медицинский автомобиль использовался боевиками ХАМАС.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что израильские военные нанесли удары по машинам "скорой помощи" в двух разных местах, одно из которых - вблизи госпиталя Аль-Шифа.

Представитель израильской армии сообщил, что ранее в пятницу на границе с Ливаном была объявлена тревога в связи с массовым мероприятием - обращением к народу лидера ливанской шиитской военизированной группировки. Хасан Насралла, командующий организацией "Хезболла", на митинге в Бейруте приветствовал террористическое нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Он заявил, что это нападение было "100-процентно палестинским".

По данным министерства здравоохранения Газы, более 9 тысяч человек были убиты на территории сектора после 7 октября - дня внезапного нападения палестинских террористов на Израиль. Жертвами террористического нападения в тот день стали, по данным израильских официальных источников, более 1400 израильтян. Ещё более двухсот были похищены террористами и содержатся в секторе Газа в качестве заложников.

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