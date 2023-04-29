Блиновская под арестом, Навальный против Ходорковского, российские чиновники на войне | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Скандально известная блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов при попытке покинуть Россию. Коучи и «инфомошенницы», как новое социальное явление и откуда в этой сфере крутятся такие бешенные деньги?

• Российские чиновники на войне: патриотический кураж, карьерный рост, бегство от уголовного преследования или приказы начальства не обсуждаются. Кто и зачем едет на украинский фронт?

• Новый проект Кремля - «Балтийская платформа». Манипуляция экологической повесткой или приманка в виде режима наибольшего благоприятствования для предпринимателей. Как Москва хочет вернуть в сферу влияния Латвию, Литву и Эстонию и наказать Финляндию за вступление в НАТО?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом, автором телеграм-канала Komintary Михаилом Коминым, главным редактором компании Lännen Mediaс Матти Посио, украинским публицистом Матвеем Ганапольским и антропологом Ольгой Христофоровой.