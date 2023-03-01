Блины в поддержку войны. Блогеры поспорили о масленичной традиции

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в соцсетях не прекращаются споры о том, допустимо ли по-прежнему отдавать дань культуре и традициям страны, развязавшей войну. Очередной виток этих споров запустился после того, как российская журналистка Ксения Ларина написала пост о масленичных блинах.

Ксения Ларина

Хочу сказать, что нет у меня никакой тяги к блинам. Раньше в иные годы для меня Масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, мы встречались с друзьями. Даже когда мы уехали - я пекла блины во время карнавала (тут все совпадает).

Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик.

Пост Лариной стал предметом насмешек для провластных блогеров.

Станислав Куприянов

Гастросрач дня: в фейсбуке начали отменять блины, потому что блины - это орудие режима и пособники войны. Приготовил на Масленицу блинов? Все с тобой ясно, фашист.

Все-таки российский фейсбук в последние годы - типичный пример картины «в дурдом провели интернет».

Дмитрий Ольшанский

Будь как блин, поддержи разрушение Украины!

В унисон с "патриотическими" телеграм-каналами на этот раз выступили и многие критики Кремля.

Кирилл Гончаров

Ксения Ларина - хорошая русская.

Блины - плохие русские.

Ну у меня уже даже сил на кринж не осталось.

Александр Плющев

Слыхал, в добавление к людям отметившим Новый год, под санкции и рестрикции нравственно-камертонного парткома попали оскоромившиеся блинами на Масленицу. В страшное время живём.

Николай Травкин

Ну, блин, теперь и блинов в Масленицу не поешь — Ксения Ларина из приличных людей вычеркнет…

Александр Кынев

Белое не только пальто, но и тапочки

Георгий Албуров

Друзья, блины не поддерживают войну. И это не они её развязали. Ешьте на здоровье. (касается также Чайковского, Пушкина, матрёшек и других вещей, которые непригодны для еды)

Аркадий Дубнов

Тут одна довольно известная барышня сообщила городу и миру, что у нее «нет никакой тяги к блинам». Подвигла ее на это нелёгкое признание Масленница, любое напоминание о которой в числе прочих русских традиций, у барышни «вызывает крик». Как водится, завязалась оживленная дискуссия…

Я хочу выразить нашей барышне искренне сочувствие и даже сострадание. Потому, что блинный невроз практически неизлечим, у меня такая же беда, но невроз какой-то дурацкий, - как встречусь с дураком, так начинаю ужасно нервничать. Правда, без «крика»…

Олег Козырев

А на мой взгляд нет ничего мирнее блинов.

Тот, кто ест блины, не влезает в самолеты, подлодки и танки.

Владислав Горин

Пожираешь крепы — поддерживаешь скрепы

Пользуясь как поводом дискуссией о блинах (суть которой на эмигрантском наречии звучит так: пожираешь крепы — поддерживаешь скрепы), хочу восстановить историческую справедливость.

То, что мы едим на Масленицу и называем блинами — это собственно не блины. В строгом смысле. Это скорее блинчики, их жарят на сковородке.

Блины же пекут (в печи), они толще, они сдобные. В хорошем исполнении — близко к бисквиту по ощущениям. А вкус — тотальная пшеничность.

Многих пост Лариной вдохновил на стихотворные сочинения и перепевки классиков.

Андрей Десницкий

во времена большой войны

всегда во всем вини блины

хотя проблем вокруг не счесть

но виноватых можно съесть!

Антон Ходаковский

И сказали пироги:

"Мы Федоре не враги."

И заплакали блины:

"Не хотели мы войны!"

И закричали блюдца:

"Некуда нам вернуться."

Иван Давыдов

Не смог удержаться, оскоромился, грешен, хотя когда еще, если не в последний день Масленицы?

Не смог, в общем, пройти мимо истории с Ксенией Лариной и блинами. Опять же, вспомнил, что был ведь, кажется, какой-то роман в стихах про семейство Лариных. Вроде бы, его отменили за колониальную оптику. Ну, если нет пока, то отменят.

В общем, сложил четверостишие:



Теперь хранить совсем не мило

Привычки милой старины:

Проклятьем время заклеймило

Милитаристские блины.

Екатерина Винокурова

В чужбине свято соблюдала

Родной обычай старины

Но Родина и тут достала

И больше не пеку блины.

Екатерина Чевкина

Не едим блинов никто,

Так уж нонче водится.

Только белое пальто

Все равно не сходится

Реакция общественности на пост Лариной тоже стала поводом для саркастических комментариев.

Ярослав Шимов

Из продуктов питания, ставших русскоязычными ФБ-мемами, скоро можно будет составить меню, причем довольно вкусное: творожки из "Вкусвилла", тыквенное латте, теперь вот блины... Вобла только немного не вписывается в эту вкусовую гамму, но ничо.

Остап Кармоди

Всё вынесет русский человек, со всем он готов смириться: с диктатурой, войной, унижением, изгнанием... Но попробуйте отнять у него его блин, и вы увидите, на что он способен!

Кто-то счел нужным напомнить, что отмечают Масленицу и готовят блины не только в России.

Владимир Пастухов

Кому в лом есть русские блины – ешьте на здоровье украинские

Я думаю, что в духе постмодернистских инсталляций срочно требуется переиздать Свифта, заменив в тексте войну «тупоконечных» с «остроконечными» на войну «блиноедящих» с «блиноблюющими». В целом, у меня только один вопрос: с какой стати блины стали русскими?! Я ознакомился с этим кругляком раздора в славном Киеве в глубоком детстве и добрых три десятка лет поглощал их, будучи уверенным в их полной украинской аутентичности. Я даже, честно, как-то не готов делиться… Предлагаю блинное перемирие: кому в лом есть русские блины – ешьте на здоровье украинские. Нет блина (съеден) – нет проблемы.

С точки зрения многих украинцев и тех, кто им сочувствует, российские комментаторы снова проявили недостаток эмпатии.

Сергей Медведев

Прощеное воскресенье. Россия опять запустила ракеты по Киеву.

В русском ФБ уже сутки бушует блингейт, и только ленивый не перепостил фотошоп с Лариной.

Нет, блины не виноваты.

И нет, не надо прощать.

Остап Кармоди

Если бы вал постов про блины не попадал на глаза никому, кроме людей вроде меня, в этом было бы никакой проблемы. Но они попадают на глаза украинцам, а украинцы не упускают возможности рассказать о них в твиттере всем остальным — и их тоже очень просто понять. У этих остальных ваша озабоченность блинами понимания не встречает и встретить не может — у них, напомню, на другой чаше весов лежат Буча и Бахмут, и они уверенно перевешивают.

На другой чаше весов лежат Буча и Бахмут, и они уверенно перевешивают

В результате после каждого такого блиносрача сомнений в вашей адекватности у окружающих становится всё больше, ваш кредитный рейтинг падает всё ниже, и ваши шансы на то, чтобы вернуть себе будущее, делаются всё тоньше и тоньше, напоминая хороший блин.

Поэтому мой вам совет — если вам кажется, что кто-то пытается отнять у вас блины, просто пожмите плечами и выбросьте это из головы. Мало ли кто написал где-то глупость. Уж что-что, а блины у вас никто не отберёт: мука, масло и сковородки всегда в продаже (хотя мука и масло серьёзно подорожали), и при их покупке никто не станет спрашивать у вас паспорт. Но, из-за нездорового внимания к блинам, вы сейчас постепенно теряете куда более важную вещь — репутацию людей, с которыми стоит иметь дело.

Не из-за одних только блинов, разумеется — если бы это были только блины, о них бы быстро забыли. Но нынешние блины — лишь один блин в большой-большой стопке, которая в конце концов сломит спину вашей новой России.

Комментаторы, выступившие в защиту Лариной, указывают на то, что она ничего не требовала от прогрессивной общественности.

Анатолий Воробей

Хорошо, может, это немного наивно, реагировать на войну, которую развязала Россия, "любое напоминание о русских традициях вызывает крик". Наверное, Ларина подставляется несколько, когда такое пишет. Но я знаю людей, жителей Украины, которые в ответ на то же событие перешли с родного русского языка на неродной украинский - потому что их родной язык у них теперь что-то вроде "вызывает крик". Над ними вы тоже будете глумиться? А ведь родной язык это в сто раз серьезнее, чем какие-то там блины.

Короче, может, Ларина несколько наивно реагирует на то, что происходит, но это ее личная реакция, которую она никому не навязывает, и главное - она хорошо понимает, *что* именно происходит. Это куда лучше, чем миллионы дебилов, повторяющих "Буча - фейк".

Сергей Абашин

Мы наблюдали, в очередной раз, неспособность договориться и понять

В реакции на реплику о блинах меня поразили две вещи. Первая: авторка реплики сказала только о своем собственном выборе, но почему-то в ее словах многие увидели чуть ли не требование, которого не было, всем этот выбор поддержать, запрет и отмену. Ну личный выбор, у каждого есть на него право, что тут возмущаться и смеяться. Вторая вещь, еще более удивительная: многие увидели в блинах только блины, интеллектуалы, без всякой иронии, искушенные в тонком анализе сложных текстов, в трех фразах в фб не захотели заметить страха нормализовать трагедию, блины и масленица как естественные символы нормальности выглядят для кого-то неестественными в нынешней ситуации. Вместо возмущения и смеха можно было бы серьезно отнестись к этому закономерному страху, принять саму логику или возразить. Но, блин, мы наблюдали, в очередной раз, неспособность договориться и понять.

Новости и фото из российских регионов между тем как будто подтверждают, что праздновать Масленицу и есть блины - дело сомнительное, если не опасное.

Николай Подосокорский

В Омской области умерла участница конкурса поедания блинов. "В какой-то момент 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов, но продолжила есть, пока не посинела", - пишут местные паблики.

А ведь Ларина всех предупреждала!

В завершение дискуссии Ксения Ларина напомнила участникам, что Масленица уже закончилась и настало время переключаться на менее калорийные блюда.