Близкий к сыну Трампа инвестор рассказал о соглашении с "Новатэком"

Американский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, прошлой осенью тайно подписал соглашение с российской компанией "Новатэк" о разработке месторождения природного газа на Аляске. Об этом Бич рассказал газете The New York Times.

По его словам, в прошлом году он встретился с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном в Дубае и Европе, чтобы обсудить сделку. Российский миллиардер находится под санкциями Великобритании и Канады, но не включен в санкционные списки США и ЕС.

Сам проект, как рассказал Бич, находится на ранней стадии. Соглашение предусматривает использование передвижной установки по производству сжиженного природного газа, которая уже строится на заводе "Новатэка" в Мурманской области.

В "Новатэке" заявили, что компания "ведет переговоры о потенциальном использовании" своей технологии для сжижения природного газа в отдаленных районах северной Аляски, но не подтвердили сотрудничество с Бичем.

Джентри Бич является университетским другом Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Бизнесмен утверждает, что это не сыграло никакой роли в его сделке с "Новатэком" и он "не вел никаких дел с Трампами ни на каком уровне". По его словам, этот вопрос также не был частью американо-российских переговоров. При этом, как заявил Бич, "об этом проекте известно на самом высоком уровне" в Москве и Вашингтоне.