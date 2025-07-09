Блогер Арег Щепихин внесен в список террористов и экстремистов

Блогер Арег Щепихин, который 3 июня был похищен прямо на Ярославском вокзале в Москве, внесен в России в список террористов и экстремистов.

Это следует из перечня, публикуемого на сайте Росфинмониторинга. Против Щепихина возбуждено дело по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете и в возбуждении ненависти или вражды.

4 июня, после того, как публикация видео, на котором Щепихина хватают на платформе Ярославского вокзала и помещают в багажник машины с мигалкой, вызвала большой общественный резонанс, Следственный комитет заявил о задержании шестерых подозреваемых, предположительно, уроженцев Чечни. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий". Все шестеро были позже отпущены под подписку о невыезде.

При этом сам Щепихин, которого, по его словам, после похищения избили и пытали, а затем внезапно отпустили, 6 июня был задержан полицией и по ходатайству следствия отправлен на 2 месяца в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело из-за видео с оскорблениями чеченцев.





Ряд представителей властей Чечни и связанных с ними каналов утверждали, что похищение Щепихина на самом деле было задержанием, и в нём участвовали сотрудники правоохранительных органов Чечни. При этом возбуждение уголовного дела против них никак не комментировалось.