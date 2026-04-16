Блогер Боня поблагодарила Кремль за внимание к её обращению к Путину

Опубликовавшая видеообращение к Владимиру Путину блогер Виктория Боня записала видео, на котором поблагодарила Кремль "за то, что не прошли мимо", и сказала, что не знает, какая у нее дальше будет судьба, но "оно того стоило".

По словам Бони, она оказалась тронута тем, что в Кремле увидели её обращение и сообщили, что по затронутым вопросам уже работают.

Также Боня рассказала, что смотрела разбор её интервью на Би-би-си и "Дожде" и попросила её "туда не приплетать".

Новое видео Боня сняла после того, как обращение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что видео Бони "обратило на себя внимание аудитории" и добавил, что по затронутым блогером темам "ведется большая работа, задействовано большое количество людей".

14 апреля "от лица народа" Боня записала обращение к Путину, в котором перечислила пять проблем, о которых президенту, по ее мнению, не докладывают всей информации: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета.

Она рассказала об "огромной стене между" народом и Путиным и о том, что его боятся все, даже "губернаторы".

Видео Бони набрало в инстаграме свыше миллиона лайков за два дня.

В поддержку Бони блогер Айза – бывшая жена рэпера Гуфа, у которой четыре миллиона подписчиков в инстаграме. В своем обращении она тоже назвала волнующие россиян проблемы, упомянув и коррупцию.

Также обращение Бони прокомментировал аккаунт сети ресторанов "Вкусно и точка" (до 2022 года — McDonald's). В комментарии осуждаются многомиллиардные траты российских властей на ограничение иностранных соцсетей.

Сразу после обращения Бони прокремлевские СМИ и блогеры, а также работающие в интересах Кремля боты в соцсети "ВКонтакте" стали обвинять её в трансляции риторики западных служб, сравнивать со вдовой оппозиционера Алексея Навального Юлией.

15 апреля Боня заявила, что после публикации обращения с ней связались журналисты, в том числе Юрий Дудь, а также независимые издания "Дождь" и The Insider. Но давать им интервью Боня, по её словам, не собирается, так как она не оппозиционер.

Источник "Медузы" в одном из лояльных российской власти СМИ сообщил, что от политического блока администрации президента поступила "настоятельная просьба" "не развивать тему обращения Бони".

Исключение, по его словам собеседника издания, составляют лишь реакции официальных лиц на записанное блогером обращение к президенту России, вызвавшее большой резонанс.