Дело против блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер связано с личной перепиской "ВКонтакте", которую она вела почти восемь лет назад. По мнению ФСБ, она "вовлекала и вербовала в террористическую деятельность" своего знакомого Умара Дугужева.

Издание The Insider (внесено в реестр СМИ-"иноагентов") приводит примеры сообщений Инсы, которые следствие считает склонением к "участию в вооруженных формированиях и террористических организациях": "… чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом", "на пути Аллаха и необходимости ведения активных действий", "Аллах почтил вас борьбой на его пути", " все в твоих руках" и так далее.

Сам Дугужев свидетельствует, что трактует слова Инсы так же, как и ФСБ. Как он понял, она хотела, "чтобы я в то время вступил в состав запрещенных незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, где принимал бы участие в боевых действиях, и после смерти Аллах забрал бы меня к себе", "чтобы я выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне участников террористических структур, и что это является фардом, то есть обязанностью мусульманина".

Летом этого года Дугужева судили за недонесение о преступлении и назначили ему мягкий приговор – штраф. Вскоре после этого он дал показания, также основанные на личной переписке, против знакомого, уехавшего в Сирию и объявленного в розыск.

Инса Ландер пояснила: "Когда я с Дугужевым переписывалась, прошло всего пять дней со смерти матери. Я была в состоянии сильного стресса. Он принес свои соболезнования, я приняла их и рассказала, что родные считают меня виновницей в смерти матери (довела ее, не слушалась и т.д.). Мы этому повозмущались, он посоветовал больше молиться. И в процессе перехода темы на религию речь зашла про поступки в ней. Еще раз – слов "джихад", "кафиры", "резать-убивать" не было".