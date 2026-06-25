Блогер, представившийся ветераном войны, пригрозил Путину мятежом

Блогер из Воронежской области Александр Лунин, ранее воевавший в Украине, опубликовал видеообращение к Владимиру Путину и заявил, что передаёт президенту России некое послание от представителей Минобороны и силовых структур. Видео набрало за несколько дней около 5 миллионов просмотров.

Издание "Агентство" пообщалось с Луниным, а также выяснило, что он действительно воевал в Украине. До 2023 года он имел фамилию Пустовалов.

По словам Лунина, 24 и 25 июня с ним встречались чиновники, которые попросили передать Путину, что если президент не предоставит ему возможность "аудиенции в прямом эфире", то он "расскажет всю правду" о происходящем в стране.

Каких именно чиновников имеет в виду Лунин и почему они якобы выбрали его в качестве посредника, блогер не уточнил. Подтвердить факт возможной встречи блогера с чиновниками Минобороны невозможно.

В обращении Лунин также утверждает, что российские военнослужащие подвергаются пыткам и незаконным наказаниям.

"За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства", – сказал блогер.

Кроме того, Лунин сообщил, что в случае отсутствия встречи с президентом "армия развернет своё оружие против Кремля".

В другом видео Лунин заявил, что "это не блеф", и предупредил, что если с ним или его семьёй что-либо случится, это станет "сигналом для начала действий".

Как выяснило "Агентство" по данным утечек, в 2023 году Лунин ездил в оккупированный российскими войсками Мелитополь и служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова сначала стрелком, а потом командиром. Позднее он работал в ГУП "Центр технического развития и услуг имени Судоплатова", созданный российскими властями Запорожской области. По словам Лунина, сейчас он не воюет, потому что его "выгнали" с фронта в 2025 году.

В разговоре с "Агентством" Лунин рассказал, что получает от знакомых с фронта сообщения и видео о положении военных. Блогер также утверждает, что 25 июня с ним встретился представитель властей Воронежской области, но не смог назвать имя собеседника.

В Кремле обращение пока не комментировали.

Ровно 3 года назад, 24 июня 2026 года, произошёл мятеж ЧВК "Вагнер" под руководством впоследствии погибшего Евгения Пригожина. Были погибшие, в частности в сбитых бойцами "Вагнера" самолётах. Пригожин в конце концов сам отказался продолжать мятеж, его участников власти формально не преследовали.



