Блогер Пыж приговорён к 5 годам колонии по делу о секретных данных

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера и автора ютьюб-канала UrbanTurizm Андрея Пыжа по делу о вывозе за рубеж сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

35-летний Андрей Пыж – популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На его видеоблог в ютьюбе подписаны больше 800 тысяч человек. Он специализируется на съёмке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. Его задержали в Москве и отправили в СИЗО 6 августа 2020 года.

По данным ТАСС, блогера обвиняют в том, что он вывез на Украину (у Пыжа кроме российского есть украинское гражданство) флешку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео. Baza утверждала, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2" – военных транспортных сооружениях под Москвой.

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Изначально интересы блогера представлял адвокат по назначению Алексей Хальзов. Он убедил Пыжа частично признать вину. Блогер признал, что получил засекреченную информацию о транспорте, которую, как он утверждал, хотел использовать для съёмки своего ролика. Торговать этой информацией Пыж не собирался.