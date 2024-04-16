Блогер Максим Лютый, чей сын умер от истощения, получил 8 лет колонии

Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребёнок умер от истощения, к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Обвинение требовало для него восемь с половиной лет со штрафом на ту же сумму. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В марте 2023 года новорожденный сын Максима Лютого умер от полиорганной недостаточности. Лютого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и неисполнении родительских обязанностей. По первой статье ему грозило до 15 лет, по второй — до трёх лет лишения свободы.

Лютый позиционировал себя как тренер личностного роста и приверженец "нетрадиционных" способов оздоровления. Он выступал за отказ от еды и питание энергией солнца.

В феврале 2023 года сожительница Лютого родила ребёнка в домашних условиях. После этого, как полагает следствие, в течение месяца отец трижды забирал младенца у матери и на сутки лишал пищи. Когда здоровье новорожденного ухудшилось, пара повезла его в больницу, но по дороге ребёнок умер.

По версии обвинения, причиной смерти младенца стали истощение и переохлаждение в результате "нетрадиционных" способов оздоровления, которые практиковали его родители.

Лютый не признал себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сына и утверждал, что не запрещал матери кормить ребёнка и не ограничивал её в питании, а также не обливал младенца холодной водой, как считает обвинение. В последнем слове он заявил, что раскаивается в причинении ребёнку смерти по неосторожности. Он утверждал, что не обратился к врачам, так как не знал, что мальчик родился недоношенным, а у его матери были проблемы со здоровьем.

Мать ребёнка Оксану Миронову ранее приговорили к двум годам исправительных работ за невыполнение родительских обязанностей и оставление младенца в опасности.