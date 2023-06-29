Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Блогера из Йошкар‑Олы оштрафовали на 1,8 млн рублей за видео о войне

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал на 1,8 миллиона рублей местного блогера Андрея Филиппова из-за ролика о войне в Украине. Блогера признали виновным в распространении так называемых фейков про армию России по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Филлипова стал ролик на его ютуб-канале под названием "Война России и Украины: взгляд со стороны украинца". В нём блогер разбирает новости с связанные с полномасштабным российским вторжением и указывает на расхождения в сообщениях Минобороны России. Филлипов в своём видео призывал внимательно относиться к информации о войне и брать её из разных источников.

Дело в отношении блогера было заведено ещё в 2022 году. Он провёл в СИЗО почти год. Филлипов утверждает, что там ему не разрешали свидания с родными и не давали звонить им.

  • "Фейками" российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. Статью о "фейках" про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после её вторжения в Украину. Наказание по ней может составлять до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG