Блогера из Йошкар‑Олы оштрафовали на 1,8 млн рублей за видео о войне

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал на 1,8 миллиона рублей местного блогера Андрея Филиппова из-за ролика о войне в Украине. Блогера признали виновным в распространении так называемых фейков про армию России по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Филлипова стал ролик на его ютуб-канале под названием "Война России и Украины: взгляд со стороны украинца". В нём блогер разбирает новости с связанные с полномасштабным российским вторжением и указывает на расхождения в сообщениях Минобороны России. Филлипов в своём видео призывал внимательно относиться к информации о войне и брать её из разных источников.

Дело в отношении блогера было заведено ещё в 2022 году. Он провёл в СИЗО почти год. Филлипов утверждает, что там ему не разрешали свидания с родными и не давали звонить им.