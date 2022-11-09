Блогера, изобразившего российского солдата в окопе, депортируют в Молдову 

Пресненский суд Москвы постановил депортировать из России в Молдову блогера Некоглая, который ранее опубликовал в социальной сети TikTok видеопародию на российского военного.

Кроме того, Николай Лебедев (настоящее имя блогера, который является гражданином Молдовы. – Прим. РС) оштрафован на пять тысяч рублей: его признали виновным в нарушении правил миграционного учета.

Несколько дней назад в сети появился ролик, на котором российского солдата, находящегося в окопе, забрасывают гранатами с квадрокоптера украинские военные. На кадрах солдат в последний момент успевает отбрасывать гранаты в сторону. Крупнейшие прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на видео - рядовой из Ленинградской области, назвав его "героем".

7 ноября блогер Некоглай снял пародийный ролик по мотивам кадров с российским военным, сыграв на видео его роль. В ответ глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора и автора множества репрессивных законов Елены Мизулиной, написала заявление в Генпрокуратуру о том, что блогер Некоглай "глумится над подвигом нашего солдата", призвав возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации вооружённых сил РФ.