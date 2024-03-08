Блогера с "голой вечеринки" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Вячеслава Большакова по статье о "пропаганде ЛГБТ" за участие в так называемой голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, которая прошла в клубе "Мутабор" в декабре 2023 года. Об этом сообщает "Медиазона".

Заседание суда состоялось ещё 19 февраля. Первым обратило внимание на публикацию обезличенной версии решения издание "Вёрстка".

Большакова обвинили в том, что он участвовал в вечеринке, "направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", а кадры с этого мероприятия оказались выложены в сети. На заседании суда блогер признал вину.