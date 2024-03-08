Блогера с "голой вечеринки" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Вячеслава Большакова по статье о "пропаганде ЛГБТ" за участие в так называемой голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, которая прошла в клубе "Мутабор" в декабре 2023 года. Об этом сообщает "Медиазона".
Заседание суда состоялось ещё 19 февраля. Первым обратило внимание на публикацию обезличенной версии решения издание "Вёрстка".
Большакова обвинили в том, что он участвовал в вечеринке, "направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", а кадры с этого мероприятия оказались выложены в сети. На заседании суда блогер признал вину.
- Вечеринка в московском клубе "Мутабор", проходившая 20 декабря 2023 года, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.
- Источники нескольких СМИ предположили, что общественная кампания была организована из Кремля. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что она началась после того, как президенту России Владимиру Путину показали фотографии с вечеринки. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие. Ивлеевой суд назначил административный штраф. Работу клуба на три месяца приостановили с указанием на формальные нарушения.
- Один из участников вечеринки – рэпер Vacio (Николай Васильев) - был дважды отправлен судом под арест по обвинению в мелком хулиганстве, сначала на 15 суток, а затем на 10. Будучи под арестом, он получил повестку в военкомат.
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