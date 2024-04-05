Блогерше назначили принудительные работы за видео с Родиной-матерью

Суд Волгограда назначил блогерше из Самары Алене Агафоновой десять месяцев принудительных работ за публикацию шуточного видео со скульптурой "Родина-мать" в инстаграме. Об этом сообщает "Медиазона".

Летом прошлого года Агафонова проводила отпуск в Волгограде и, посещая мемориал на Мамаевом кургане, записала видео, где пальцем "щекочет" часть памятника Родине-матери, который виднелся на заднем плане.

Позднее видео, размещенное в сторис на личной странице девушки в запрещённом в России инстаграме, попало в поле зрения провластных блогеров, которые дали ему огласку. C февраля Агафонова находилась в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма. Девушка заявила, что раскаялась в содеянном и записала видео с извинениями. Приговор оказался относительно мягким, по статье могло грозить реальное лишение свободы.

Уголовная статья о реабилитации нацизма была введена в России в 2014 году, после аннексии Крыма. Статья часто является инструментом политического преследования критиков тоталитаризма, советских репрессий и политики Сталина, а также сторонников Украины. Количество людей, которым в России инкриминируется реабилитация нацизма, увеличивается с каждым годом.