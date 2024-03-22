Блогеру Елене Блиновской предъявили окончательное обвинение

Блогеру Елене Блиновской и её мужу Алексею Блиновскому предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление Следственного комитета по Москве.
Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств. Её супруг обвиняется в легализации преступных доходов и пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Следственный комитет сообщает, что в ближайшее время Блиновских уведомят об окончании следственных действий. Тогда они смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.
В конце января этого года Блиновскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Сообщается, что это связано с нарушением более мягкой меры пресечения. Её супруг находится под домашним арестом.
- О возбуждении уголовного дела против Блиновской стало известно в апреле прошлого года. В сообщении Следственного комитета было сказано, что блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Её задержали при попытке выехать из России.
- По версии следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей. Сообщается, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину.
- Инстаграм-блогер Елена Блиновская – автор курсов личного роста "Марафон желаний". На её акканут были подписаны миллионы человек. Сама Блиновская называет себя "мотивационным спикером".
Форум