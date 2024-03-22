Блогеру Елене Блиновской предъявили окончательное обвинение

Блогеру Елене Блиновской и её мужу Алексею Блиновскому предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление Следственного комитета по Москве.

Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств. Её супруг обвиняется в легализации преступных доходов и пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Следственный комитет сообщает, что в ближайшее время Блиновских уведомят об окончании следственных действий. Тогда они смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.

В конце января этого года Блиновскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Сообщается, что это связано с нарушением более мягкой меры пресечения. Её супруг находится под домашним арестом.