"Пир грифов". Блогеры о Петербургском экономическом форуме

В субботу в Санкт-Петербурге закончился 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Официальные комментаторы хвастались, что ПМЭФ-21 стал единственным крупным экономическим форумом этого года, вероятно, сравнивая себя с форумом в Давосе, который перенесли из-за коронавируса.

Сергей Марков

Россия провела полноценный масштабный экономический форум. И это, видимо, в период пандемии единственный большой очный международный экономический форум. Тем самым Россия и показала, что справилась с эпидемией лучше других стран. И что Россия вне общих правил, это особенная страна.



Георгий Бовт

Вне зависимости от конкретной повестки, главная ценность ПМЭФ для его участников — это, конечно, неформальное общение, помимо, конечно, участия в разных панельных дискуссиях по всяким креативно придуманным темам. Именно в таком общении тесно сходятся главные акторы-субъекты российской экономики, в последнее время обретающей все более отчетливые черты экономики государственного капитализма. Тут важно вовремя продуктивно пообщаться с ответственным чиновником, заглянуть в глаза, уловить нужные нюансы в кулуарном разговоре, если удастся — «взять под локоток» или уловить момент расслабления в рамках культурной программы. Основные важные вопросы в контексте такой экономики чаще всего решаются именно таким образом. И тут никакие Skype или Zoom вам не помогут. Душевнее надо все делать, душевнее.



Но впечатлены этим достижением оказалось не все. Отношения с Западом по-прежнему ухудшаются, США грозят новыми санкциями, и экономическими успехами Россия похвастаться тоже не может: инфляция в феврале в годовом выражении превысила 5%, а сейчас вплотную подобралась к 6%, госдолг увеличился, а ВВП до сих пор остаётся ниже уровня прошлого года.

На форуме было заключено около 800 сделок на общую сумму 3,8 триллиона долларов. Это на 15% больше, чем на прошлом форуме в 2019 году, если считать в рублях. Если считать в долларах, то, наоборот, на 10% меньше – курс рубля с 2019 сильно упал.

Николай Подосокорский

На третий день работы на ПМЭФ-2021 губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал с Русской Православной Церковью соглашение о намерении достроить Спасо-Преображенский собор в Твери к 2026 году.

Количество участников форума тоже снизилось с 19 тысяч в 2019-м до 13 тысяч в 202-м – самый низкий уровень с 2016 года.

Олег Пшеничный

В перерыве хоккея - морды с экономического форума — видные авторитеты международной экономики Собянин, Дегтярёв, Кириенко, Воробьев, Валя Матвиенко.

В этих условиях главное внимание комментаторов привлекали не экономические, а другие новости.

Алекс Амётов

ПМЭФ заполнил ленту. Он совершенно бессмысленный и беспощадный. Отдельно хочется отметить восхитительные стенды прокуратуры и царьграда, которые переводят мероприятие из чистого карго-культа в разряд арт-перформанса.

Ну и закрытие Vtimes как вишенка на торте.

Не меньше внимания привлёк другой стенд – Генпрокуратуры.

Кирилл Шулика

Владимир Путин на ПМЭФ не стал комментировать случай нахождения человека в СИЗО уже в течение четырех лет за экономические преступления.

Если кто забыл, главный стенд на форуме, это стенд Генпрокуратуры. Это и есть комментарий. На следующий год надо еще сделать стенд ФСИН.

Стенд Генпрокуратуры стал только частью общей картины.

Леонид Швец

Знаете ли вы, что...

Петербургский экономический форум откроется деловым завтраком с Марией Захаровой на тему «СМИ-иноагенты в России».

Будет ли деловой обед с представителем Федеральной службы исполнения наказаний?

Но больше всего обсуждали даже не стенды, а то, кого организаторы выбрали молодёжным лицом форума.

Такой выбор стал шоком для патриотов и государственников.

Платон Беседин

Молодёжным лицом ПМЭФ стал тик-токер Даня Милохин. Малолетний дегенерат, который с трудом связывает слова в предложения. Но умеет продавать милоту и тупость за большие деньги. Всё – в духе времени.

Лицом ПМЭФ мог бы стать, к примеру, Вадим Санников, недавно победивший в конкурсе научных и исследовательских проектов (для России это первая победа за 20 лет) - нет, им стал дегенерат Милохин.

Это всё, что вам надо знать о тех ценностях, которые навязывают российскому обществу сегодня. Будьте дегенератами; России нужны дегенераты – прекрасные установки! Враги внутренние в сто крат страшнее врагов внешних.

Грёбаный стыд!

Вячеслав Коновалов

Сбер выбрал молодежным лицом ПМЭФ-2021 Даню Милохина. Специальный гость форума!

Не Андрей Есипенко (18-ти летний парень который нанёс поражение действующему чемпиону мира по шахматам на супертурнире)!

Не победители Азиатской школьной олимпиады по физике (парни взяли всё золото!)!

Не великолепная Алина Загитова (российская фигуристка, многократная чемпионка мира и Олимпиады)!

Не ещё сотни достойных молодых людей!

Нет!

Даня, [блин], Милохин лицо ПМЭФ!

Герой нашего времени - дегенеративный закомплексованный дурачок кривляющийся перед камерой.

Нет слов прост нет.

Позорище(

Некоторые комментаторы, напротив, посчитали, что лицо форума отлично подходит его содержанию.

Наталья Осипова

Даня Милохин. Великие мысли великих людей.

– Как тебе форум?

– Круто! Все такие молодые вроде. Пойду пописаю.

(Кстати, кто скажет, что он не прав, оценивая Форум? По-моему, идеальная рецензия на нынешний ПМЭФ)

Много внимания привлекли и цены в буфете форума.

Но люди приезжали на форум, конечно, не поесть том-ям за 1200 рублей. Деньги на самом деле брали за другое.

Григорий Голосов

Экономический форум. Не знаю, чем заняты сейчас обычные участники (подозреваю, что просто болтаются по помещениям в надежде попасться на глаза телевизионщикам), но реальные хозяева жизни здесь, как кажется, ради другого. Те, кто починовнее, носятся по островам на машинах с мигалками, в сопровождении ДПС-ников, которые при виде законопослушных граждан, пытающихся переходить по "зебре", орут в матюгальник: "От перехода улицы воздержаться!" Те, кто побизнесменистее, сделали над островами небо в клеточку своими частными (или, возможно, арендованными) джетами, иногда летая целыми эскадрильями и как бы на перегонки. В общем, их главное дело на первые два дня - кидать понты друг перед другом (добавил бы, и перед подвластным населением, но, думаю, им в основном наплевать). Завтра предстоит второе, главное дело - лицезреть Самого. Разумеется, эти две возможности, кидать понты (т.е., выражаясь конвенционально, кичиться властью и богатством) и лицезреть Самого (т.е. доказывать свою близость к вождю), неразрывно связаны и в сумме характеризуют природу современной российской экономики.

Ксения Собчак

Через несколько минут на #пмэф начнется выступление Путина. И туда попадают люди, купившие определенные билеты. В чем интрига: есть разные категории, и самая крутая, самая дорогая - премиум-регистрация, которая дает право (как написано на сайте) на пленарные заседания. И те, кто в теме, понимают, что она дает вход на единственное ради чего люди тратят такие деньги - на путинское выступление. Оно называется пленарное заседание. Можно прийти на Путина посмотреть, посидеть в одном зале, вдруг он тебя заметит или пройдет мимо (не знаю уж, какая там мотивация у людей 🙈🙈). И в этом году мне друг рассказал интересную вещь: он заплатил за эту аккредитацию и вчера ему пришло письмо, что в этом году на пленарное заседание составляют специальные списки - мол, мы вам сообщим, попали ли в эти списки или нет. То есть это “немного [офигеть]”, конечно - люди оплачивают премиум, а потом вообще не факт, что они попадут в святая святых.

Выступление Путину, правда, немного испортили вопросами про аресты.

Сергей Марков

ПМЭФ. Питерский форум задумывался экономическим, а стал политическим. Характерно, что Владимир Путин, отвечая на вопрос о Северном потоке 2, сказал, что это чисто экономический проект. А потом почти все время посвятил Украине, как там было бы хорошо с ценами на газ, если бы Украина имела хорошие отношения с Россией. А главной темой дискуссии стала не экономическая политика российского правительства, а ситуация с Белоруссией и интенсивной гибридной борьбой вокруг нее. Модератор довел Путина до того, что он уже закричал почти на него - " это экономический же форум! Не знаю я этого Протасевича и знать его не желаю! И оставьте в покое канцлера Австрии с такими вопросами ". А все потому что сейчас ПМЭФ не может быть экономическим форумом в принципе, потому что сейчас все политическое. А экономика России уже 6 лет зависит больше от политической ситуации в Украине и Белоруссии, чем от ставки Центробанка России.

Лучше всего дух форума, происходившего на фоне резкого обострения репрессий в адрес оппозиции, выразил, вероятно, миллиардер Олег Дерипаска, порадовавшийся уничтожению российской оппозиции.



Николай Подосокорский

Миллиардер Олег Дерипаска, выступая на сессии ПМЭФ «НЭП 2.0», заявил, что следующие 10 лет в России будут стабильными, так как российская оппозиция в попытках консолидироваться сама себя «подорвала». «Нам, я считаю, очень повезло — в ближайшие три года в бюджете будет много доходов, тотальный, серьезный профицит. Внешняя обстановка улучшится не потому, что мы что-то сделали, так обстоятельства сложились. Видимо, люди были более заняты Китаем и другими проблемами. У нас сейчас фактически [будет] 10 лет стабильности. Надо признать свершившийся факт — оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, подорвала себя, и сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом. Есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть», — сказал Дерипаска.

Видимо, "подрывом оппозиции" олигарх считает усилившийся государственный террор, искусственно зачистивший всю политическую площадку при помощи сфабрикованных уголовных дел, паралича судебной системы и безнаказанности силовиков. Но вообще то, что начали публично звучать такие речи от в общем-то неглупых людей - очень скверный признак. Это значит, что уже сейчас все летит в тартарары и к чертовой матери. В России, да и вообще нигде, кроме, наверное, Чечни и Северной Кореи, нельзя так бравировать и предрекать 10 лет стабильности. Будет все с точностью до наоборот, чему я, конечно, не радуюсь. Судьба Дерипаски теперь тоже под большим вопросом - обычно те, кто дразнит Бога, плохо заканчивают. Ну и еще тем, кто придумал говорить на ПМЭФ о "НЭПе 2.0" стоило бы вспомнить, что первому НЭПу предшествовали революция и гражданская война.

В целом же весьма показательно, как деградирует элита на фоне закручивания гаек и уничтожения независимых источников информации.

Максим Шевченко

ПМЭФ - чудовищная презентация гордыни, провинциального шика и беспредельной пошлости российского криминального капитализма.

Входные билеты по 800 тысяч, дикие цены в кафе и закусочных, обслуживающих форум, неумолчное хвастовство селебрити и как бы демонстрирующие «развитие страны» интервью «на фоне и в кулуарах» разных министров и капиталистов.

Это настоящий «пир победителей» разграбленной, замусоренной и разоренной страны.

Все его участники напоминают грифов, собравшихся над трупом огромного животного.

Такие же важные, такие же успешные.

На средства, потраченные и освоенные на ПМЭФ, можно содержать пару регионов в течение года.

И точно построить немало школ, больниц и детских садов.

Надо бы собрать летом альтернативный (и реальный) экономический форум, показывающий подлинное положение страны.

Борислав Козловский

в дни ПМЭФ, когда по ленте перекатываются игривые записи друзей о чувстве причастности миру лиц-принимающих-решения, сформулировал для себя, что я думаю про увлекательную вселенную предпринимателей из России

когда Навального отравили, а потом посадили и начали убивать потихонечку, эти ребята на бизнес-джетах как воды набрали в рот. когда при прямом деятельном участии других ребят с пмэф типа симонян - в которых на этом самом пмэф никто не запустил тухлым яйцом - уволокли пытать протасевича, ни один владелец рекламных экранов не стал на них крутить круглые сутки фразу про усатого людоеда

люди другого сословия, от актрисы Варвары Шмыковой до литературоведа Лекманова, почему-то смогли сказать ртом, что они думают про бригады военных химиков как инструмент поддержания стабильности. и про аресты. и про пытки. а эти молчали все как один

[...]

быть владельцем бизнеса - это еще и принадлежать к классу работодателей, которым в путинской России доверена обязанность проводить политику партии в массы. следить, чтобы в день выборов все проголосовали и сфотографировали бюллетени. увольнять засветившихся на митингах - авторы рассылке по базе сторонников Навального знали чем пригрозить, когда сообщали, что завтра письмо о неблагонадежности получит ваш работодатель

в теории я могу себе представить логику, которую имеют в виду, когда говорят про заложников ипотеки - что кто-то трудится как папа карло на госканале, потому что иначе перестанет сводить концы с концами

а у этих на кону не концы с концами, а дерзко наладить колбасное производство в пензенской области по последнему слову техники

знаю людей, для которых “свое дело” - средство, а не цель. покупать инструменты друзьям-музыкантам или там зарабатывать на сиквел диссера по африканистике, чтобы разъезжать по африке за свои

но вот пафос “своего дела” и формулы “я сам себе хозяин” в России, где ты как предприниматель менее свободен говорить что думаешь, чем последний фрилансер - это какой-то стыд

всё-таки лавочники - самая сервильная часть электората. какими бы блестящими погремушками в их лавках не торговали

Один бизнесмен, который не набрал воды в рот, всё-таки нашёлся. Точнее, нашлась.

Олег Пшеничный

“Медуза"* цитирует выступление владелицы кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой на экономическом форуме:

«Меня выкосили две новости: вчера предпринимателя Дмитрия Богданова посадили в СИЗО, а в Москве тарифы на вывоз мусора подняли в пять раз. А на форуме красивые мужчины говорят, что у малого бизнеса все будет хорошо. Я сейчас наговорю лишнего, Борис Юрьевич, вы меня потом из СИЗО вытащите? Каждое телодвижение государства усложняет работу бизнесменов. Налоговые платежи, пошлины и штрафы растут, снижение взносов — только на бумаге. Это вынуждает бизнес уходить в тень: если ты серый — тебя не трогают, как только платишь налоги — приходят все кому не лень. Институты, якобы работающие на благо бизнеса, имеют огромные бюджеты. Упраздните их — дайте деньгами. Закрепите правила игры хотя бы на десять лет, запретите банкам вмешиваться в наши дела, запретите налоговой проводить допросы и блокировать счета. Не надо сажать бизнесменов в СИЗО — можно обойтись домашним арестом. У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса: вы на нас плюете, а мы вас ненавидим. Это плохо для всех».

Это приблизительный пересказ выступления Анастасии Татуловой на ПМЭФ-2021. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами

(признана российскими властями "иностранным агентом")