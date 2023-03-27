"Какие они все жалкие". Блогеры о жалобах Иосифа Пригожина на Путина

В интернете появилась запись телефонного разговора, на которой люди с голосами российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации РФ Фархада Ахмедова. По сообщениям украинских СМИ, запись сделана украинской разведкой. В разговоре Пригожин, если это действительно он, в очень резких выражениях отзывается о Владимире Путине.

Блогеры с удовольствием цитируют беседу и советуют Пригожину бежать.

Антон Геращенко

Вот что на самом деле думают о путине элиты рф. Они его все ненавидят!



Опубликован разговор между пригожиным и экс-сенатором-миллиардером фархадом ахмедовым.



Подаем фрагмент записи и несколько самых показательных цитат:



📞"Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов объединились и обвиняют во всём шойгу. Называют его долбо*бом за глаза. У них задача его снести, ждут "накопительный момент".



📞"В том, что они страну про*бали, в этом можешь даже не сомневаться бл*дь. Еще и расстреливать будут, убивать будут. Это катастрофа бл*дь!"



📞 "(путин) пустышка, бл*дь. Они там все закомплексованные лилипуты. Ненавидят их всех, бл*дь. Чем это все кончится? Как это потом все разгребать, бл*дь?"



📞Он (путин) не рулевой, он не рулил, он всегда говорил то, что ему писали, он летал туда-сюда, из него создали героя. А в таких ситуациях он оказался тем, кем он сейчас есть. И вся его команда такая".



📞"У нас таблица Менделеева, а мы выживаем, бл*дь. Каждый день сколько эта война стоит?! Сколько крови пролито? Жили себе прекрасно. Бери и делай, создай условия, пусть народ зарабатывает. Нет, бл*дь, нам угроза внешняя, бл*дь. Все они на*уй вступили в НАТО! Все по кругу, бл*дь. И они там у границы нах*й, и стреляют ещё. Вот его дальновидная политика!"



* фархад ахмедов, на протяжении более десяти лет, неизменно входит в рейтинг 200 наиболее состоятельных людей россии по российской версии журнала Forbes. после вторжения россии в Украину ахмедов был включен в санкционный список Евросоюза как ведущий бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству рф.



❗️Кстати, у США и их союзников есть миллионы часов разговоров окружения путина. Теперь понятно, почему в рф запрещают использовать IPhone и Android!

Вера Афанасьева

«Нас от%!бут, бл*дь. У нас вариантов никаких, бл*дь. Даже если Путин от%!бёт и нажмёт на кнопку, бл*дь, будущего в этом раскладе у целой нации них$я нет. Он нас всех в!$бал в рот, бл*дь»;

Не трать время на опровержения, Ёся. Беги, Ёся, беги!

Дмитрий Колезев

Если запись подлинная, то мы впервые услышали, что на деле думают и чувствуют некоторые представители российской элиты. Они ненавидят Путина, полностью осознают масштаб бедствия и понимают, что никакого будущего с Путиным у страны нет. При этом они испуганы, не готовы сами что-то делать и по сути просто ждут, пока режим рухнет.

Не знаю, что теперь будет с Пригожиным и Ахмедовым, сомневаюсь, что им удастся кого-то убедить в фейковости записи. Я бы на их месте срочно эвакуировал не только себя, но и близких из России (если еще не) и не думал о возвращении туда в ближайшие годы. Неприятие войны Путин им бы еще мог простить, но «закомплексованного лилипута» — точно нет.

Яков Григорьев

Кто бы мог подумать, что окончательную правду нам скажут не Яшин и Навальный, а Иосиф Пригожин? Последние времена наступают.

Геннадий Гудков

Путинские элиты давно ненавидят Путина и его войну, о чем я ранее много говорил на своих эфирах. Причины этой ненависти очень хорошо и доходчиво изложили Иосиф Пригожин и его собеседник. Аплодирую обоим, желаю им сохранить себя и свои семьи. На месте Запада я бы подумал о снятии с них санкций за огромный вклад в разоблачения путинизма и блестящую контрпропаганду.

Евгений Пригожин тоже прокомментрировал запись своего однофамильца.

Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я. Тем более, что если ты не владеешь, например, русским языком, то здесь можно очень легко перепутать. Как в следующий раз не попасться в эту ловушку? Иосиф Пригожин отличается от меня очень. Во-первых, он Иосиф. Во-вторых, он человек достаточно дрерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре. В шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и не агрессивный. Поэтому в будущем, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь — это я для наших зарубежных товарищей говорю — это 100% похоже на Иосифа Пригожина. Если мягкий человек, спокойный голос, то это я — Евгений Пригожин.

Z-Патриоты сочувствия к Иосифу Пригожину тоже не испытывают

Пётр Лундстрем

Хз о чем люди думают, я вот никому нахрен не нужен и то постоянно чувствую, что все слушается.



Это надо было уметь.

Герман Садулаев

Дубайские (?) страдания. Попаболь санкционных олигархов. И, кстати - почему они такие тупые, примитивные, банальные и предсказуемые? Это и есть самые лучшие люди России, которые стали богатыми потому что очень умные и талантливые? Как же они служили в очистке (с)?

Зато продюсер неожиданно нашёл множество поклонников в народе.

Пригожин записал видео, где отрицает подлинность разговора и обвиняет во всём нейросети.

Блогеры объяснениям не поверили.

Дмитрий Гудков

Думаю, разговор Иосифа Пригожина и экс-сенатора Ахмедова настоящий. Если бы планировали постановку, то выбрали бы фигуры покрупнее. И разговор был бы короче. Вот именно такие сегодня настроения в околокремлевских кругах.

А судорожные оправдания Пригожина звучат лучше всяких подтверждений:

«Это не я, это нейросеть!

И вот на такое унижение, на такой липкий страх они променяли свою свободу, просто не сумев сказать «Нет войне».

Игорь Эйдман

История из гоголевского "Носа" повторилась. Сбежавший нос майора Ковалёва прогуливался по Петербургу. А у продюсера Иосифа Пригожина, по его собственному признанию, сбежал и самостоятельно гуляет по интернету голос.

Пригожин утверждает, что именно этот оборзевший и отвязавшийся голос, а ни в коем случае, не сам продюсер, крыл матом Путина и его окружение в разговоре с миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Боюсь, как бы взбунтовавшемуся пригожинскому голосу трусы Новичком не намазали.

Михаил Виноградов

Посмотрел опровержение Пригожина (не того, а другого - ангела-хранителя того).

С одной стороны, невозможно игнорировать одно из доказательств адептов подлинности: можно было придумать все, но деталь с ночными просмотрами не самого великого в мире фильма "Освобождение" искусственному интеллекту было бы придумать не под силу.

С другой стороны, как принято сейчас говорить, "Всей правды мы все равно не знаем".

Интересно другое. В опровержении Пригожина 2.0 интересен ключевой тезис: "Мою политическую позицию и так все знают". Но в чем именно эта позиция состоит, на всякий случай было решено не детализировать. Возможно, время поджимало.

Михаил Шевелев

В отличии от продюсера Пригожина и предпринимателя Ахмедова, мы с писателем АлексеемФедяровым своей гражданской позиции не скрываем и готовы ответить за каждое слово. Вот стенограмма нашего телефонного разговора:

- Какое впечатление, Алексей, производит на тебя миролюбивая внешняя политика Российской Федерации?

- Такое же яркое, Михаил, как и социально ориентированная внутренняя.

Олег Пшеничный

Пригожин говорит, что это был не он. Мы еще дождемся, когда Путин будет говорить, что это был не он, а вышедший из подчинения двойник. Или испанский диспетчер.

Леонид Швец

Йося обдристался, у Леры обморок и мокрое полотенце на лбу. "Вы знаете мою гражданскую позицию".

Господи, какие они там все жалкие.

Мария Филимор-Слоним

А классно нейросети научились материться!

Максим Шевченко

Конечно, разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым настоящий!

Такое невероятное количество слова «бл*дь» и прочего мата в единицу времени могут произнести только подлинные представители российской элиты.

Сергей Ерженков

Раньше, на заре соцсетей, каким могло быть оправдание? Извините, напился, ругался, сломал деревцо. Стыдно смотреть людям в лицо.

Потом стали оправдываться тем, что «меня взломали недоброжелатели».

Следующий этап эволюции - проект #открытыйфейсбук. Отошел по нужде в туалет, а коллеги надо мной зло пошутили.

И наконец, вот он, венец - «меня подменили нейросети». Где ты настоящий, а где выдуманный - поди теперь разбери. С каждой стадией развития соцсетей личная ответственность все больше и больше размывалась. А скоро наши аккаунты вообще будут в доверительном управлении бота ChatGPT. И даже когда мы умрем, они продолжат за нас высказываться, ругаться, носить белое пальто и виртуально релоцироваться.

Александр Рыклин

Вот, вы, товарищ Пригожин, на прошлом допросе ссылались на некую нейросеть, которая, якобы, должна обеспечить ваше алиби. Но беда в том, что нам так и не удалось ее обнаружить, хотя по указанному вами адресу наша бригада выезжала два раза…

Петр Чернышов

Теперь будет Пригожин-Кувалда и Пригожин-Нейросеть - чтобы легче отличать. Второй похоже станет еще более знаметитым - он там такого наговорил…. Ну это если проживет хотя бы месяц сейчас.

Миша Козырев

⚡️«Ты нас в это не втягивай» - Нейросети ответили Иосифу Пригожину

(с) ТГ-канал Пе@#уза



Вообще, даже не представляю, КАК сейчас страшно бедному продюсеру.

Одна прослушка - и жизнь никогда не будет прежней... )))

Комментаторы уверены, что подобные настроения характерны для всей российской элиты

Аббас Галлямов

Обязательно послушайте утёкшую в прессу запись телефонного разговора продюсера Иосифа Пригожина с сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым. Когда я говорю, что 90 процентов российских элит настроены по отношению к войне и Путину крайне враждебно, я примерно такие настроения и имею в виду.

Собственно именно поэтому я и утверждаю, что в долгосрочном плане этот режим в любом случае обречён. Это режим с социальной базой, сокращающейся как шагреневая кожа.

Впрочем прослушать стоит не столько ради того, чтобы придти к этим - достаточно тривиальным - выводам, сколько для того, чтобы насладиться формулировками.

В то, что режим обречён, верят не все.

Фарида Курбангалеева

Беседа даёт чёткое представление об умонастроениях, так называемых, элит. Они полностью осознают масштаб катастрофы и ненавидят Путина, но скованы страхом и находятся в полном ступоре.

Василий Аленин

Именно это и, возможно, в еще более грубых выражениях говорят сегодня если не все, то очень многие «непростые россияне».

Особенно те, кто дает вроде Пригожина, правильные патриотические интервью. Потому что путинская затея ударила по ним, по их жизненному укладу, деньгам, будущему их самих и их детей куда больнее, чем по рядовому россиянину. А потому в частных беседах они точно ни в чем себе не отказывают.

Только дальше трепа дело не пойдет. Поэтому кремлевские могут спать спокойно. Эти, «жадною толпой стоящие у трона» и его окрестностей, заговоров и революций затевать точно не будут. Но облегчат душу матюгами. Делов-то.

Иван Преображенский

Все обсуждают как сенсацию, что главное слово в разговоре "бл*дь" и это и связка, и характеристика ситуации в России, Путина и его окружения. А что были у кого-то сомнения, что правящий класс боится и ненавидит Путина, но не видит ему альтернативы?



Гораздо интереснее их рассуждения про "незаслуженные" санкции. Забирают ни за что честно нажитое ))) Европейцы наняли украинцев и этих уехавших шпионов-предателей из России раньше и те всех записывают в списки. Война братоубийственная, но пиар у украинцев хороший и "они там" (запад) хорошо подготовились, но путинские все просрали.



Разжижение мозга. И это не какой-нибудь актер Кучера. Люди серьезные. Энциклопедия русской жизни!

Григорий Нехорошев

Вся эта история с Иосифом Пригожиным мне не нравится очень. И вот почему:

ему, конечно, не удастся оправдаться, нет там никакого монтажа, никакой нейросети, это реальная запись, так не подстроишь.

И я боюсь, что скоро Пригожин пополнит ряды хороших русских, укрепит, так сказать, ряды либеральных изгнанников, будет докладАть на форумах и на Дожде про ужасы режима.