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Блокадница сделала себе операцию, не получив помощь из-за COVID-19

Жительница Выборга Ленинградской области, страдающая онкологией, прооперировала себя дома, поскольку не смогла получить квалифицированную медицинскую помощь из-за пандемии. Об этом в социальных сетях сообщила фельдшер городской станции скорой помощи Виктория Шутова.

По словам медработника, у женщины, которая пережила Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, на фоне онкологии развился асцит – скопление жидкости в брюшной полости. "При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать", – написала Шутова. Пенсионерка, не дождавшись врачей, сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку, так как не была уверена в успехе операции.

В ней она просит прощения у родственников, а также попросила "не винить дочь". После операции на дому пенсионерке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что плановая операция не состоялась из-за того, что у пациентки выявили COVID-19 – хирургическое вмешательство пришлось перенести. Чиновники начали проверку инцидента.

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