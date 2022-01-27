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Блокадницу не пустили на Пискарёвское кладбище из-за приезда Путина

Владимир Путин на Пискаревском кладбище

В Петербурге в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда 89-летюю блокадницу не пустили возложить цветы на Пискарёвское мемориальное кладбище. Его закрыли, пока ждали приезда президента Владимира Путина и пока он возложит цветы. Об этом написал в своем телеграм-канале журналист "Ведомостей" Святослав Афонькин.

Как пишет Афонькин, "очень пожилые женщины прошли в метель к кладбищу пешком, чтоб отдать дань памяти жертвам войны". Перед приездом президента в городе массово эвакуировали автомобили, перекрыты были Полтавская улица и Полтавский проезд.

Издание "Фонтанка" пишет, что почти три десятка ветеранов и желающих почтить память погибших во время блокады пришли к Пискарёвскому кладбищу. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", к вечному огню и памятнику "Мать-Родина" их не пустили.

После того, как президент возложил цветы, посетителей пустили на кладбище. Все время ожидания за ними с крыши соседнего здания следили снайперы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ожидание было не таким уж долгим. По его словам, собравшихся у кладбища задержали не больше, чем на десять минут.

Путин принес цветы к братской могиле, в которой был похоронен его брат, умерший ребёнком в блокаду. Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".

  • С утра на Пискарёвском кладбище уже побывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов. Пискарёвское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны.
  • Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. За это время, по различным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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