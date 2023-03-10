Bloomberg: Анкара прекратила транзит товаров в Россию из-за давления США

Правительство Турции на фоне давления со стороны Вашингтона распорядилось с 1 марта прекратить транзит в Россию товаров, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Об том сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Агентство уточняет, что Турция стала одним из главных реэкспортёров товаров для России в прошлом году. Тогда товарооборот превысил девять миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель приближался к шести миллиардам.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что проблем с товарами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем проданы России быть не должно. Он допустил, что ограничения основаны на стране-производителе продукции.

О том, что Анкара заблокировала транзит санкционных грузов в Россию, 9 марта сообщил "Коммерсантъ-ФМ" со ссылкой на представителей логистических компаний. Собеседники издания связывали остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Перед его поездкой эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой.

Больше новостей Радио Свобода: