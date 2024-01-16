Bloomberg: банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России

Государственные банки Китая решили ужесточить условия оказания услуг российским клиентам после того, как США пригрозили наказывать нарушителей антироссийских санкций вторичными ограничениями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



По словам собеседников агентства, по крайней мере два крупных китайских банка в последние недели начали проверки своего бизнеса с Россией, в первую очередь - трансграничных операций и финансирования российских клиентов. По результатам проверки банки прекратят обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят транзакции, говорят источники Bloomberg. Проверки коснутся и нероссийских компаний, ведущих бизнес с Россией либо поставляющих в Россию товары через третьи страны.



Крупнейшие государственные банки Китая в прошлом соблюдали американские ограничительные меры против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под вторичные санкции и потерять доступ к операциям в долларах, отмечает Bloomberg. Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с российскими клиентами, находящимися под санкциями. Например, перестали работать за рубежом карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, которые попали в санкционные списки.

Китай для России — крупнейший рынок сбыта сырья (32% экспорта) и главный поставщик товаров (41% импорта).

Сближение Москвы и Пекина вызывает опасения у западных лидеров. Американская разведка указывала, что Китай помогает России обходить западные санкции и, возможно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны в Украине. Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта.

В декабре Вашингтон и Лондон в очередной раз расширили санкции, включив в список компании из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются находящиеся под ограничениями товары.