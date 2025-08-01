Bloomberg: четыре танкера с российской нефтью стоят у берегов Индии

Как минимум четыре танкера с российской нефтью стоят у берегов Индии, сообщает агентство Bloomberg. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины для товаров из Индии из-за закупок страной российских энергоносителей.

Суда Achilles и Elyte в настоящее время стоят на якоре вблизи Джамнагара – их разгрузка в порту Сикка была запланирована на 2 и 3 августа. Bloomberg отмечает, что оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании. Еще дальше от берегов стоят два других танкера – Destan и Horae.

Как отмечает Bloomberg, после заявления Трампа о пошлинах Нью-Дели обратился к нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой разработать и поделиться планами по закупкам нефти из других стран.

Накануне стало известно, что четыре нефтеперерабатывающих завода в Индии прекратили закупать российскую нефть. Речь идет о четырех государственных НПЗ, на которые приходится более 60% от всех нефтеперерабатывающих мощностей Индии.

Как писало агентство Reuters, это произошло на фоне снижения размера скидок, которые Россия давала Индии, а также заявлений президента США Дональда Трампа. 14 июля он пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной.