Bloomberg: Европа обсуждает собственную ядерную оборонительную систему

Европейские страны впервые со времён окончания холодной войны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы в связи с тем, что США перестают быть надёжным союзником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, переговоры ведутся на особом, военном уровне, из-за чего о них не знают "даже министры".

Сейчас ядерным оружием в Европе располагают только Великобритания и Франция. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон может предложить другим европейским странам ядерную защиту со стороны Парижа. Он может объявить об этом в речи на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт в феврале, либо выступить позже во Франции после консультаций с советниками.

Bloomberg отмечает, что замена американского "ядерного зонтика" на французский может оказаться финансово непосильной для многих европейских стран. Европа уже тратит значительные средства на обычные вооружения. В 2025 году Евросоюз и Великобритания суммарно направили на оборону более 530 миллиардов долларов.

Франция и Великобритания вместе имеют примерно 400 развёрнутых боеголовок, тогда как у США их 1670, и это число может вырасти после истечения срока действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США. Великобритания опирается только на морской компонент ядерной триады, Франция – на морской и воздушный, тогда как США обладают всеми её элементами.

Некоторые европейские страны могли бы инвестировать в создание всех необходимых компонентов для разработки ядерного оружия, но это потребует атомных электростанций, сложных и дорогих центрифуг для обогащения урана и "политической готовности нарушить соглашения о нераспространении ядерного оружия", заявил один из источников Bloomberg.

Издание указывает, что заявления Вашингтона о необходимости для Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность касаются обычных вооружений. Президент США Дональд Трамп не упоминал "ядерный зонтик" ни публично, ни в частных разговорах. По данным "Бюллетеня учёных-атомщиков", на 2023 год в Европе находились около 100 американских ядерных бомб B61, размещённых на шести авиабазах в пяти странах в рамках двусторонних соглашений с США.

Россия и США остаются крупнейшими ядерными державами мира – на две страны приходится более 90% всего мирового ядерного оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2025 года, арсенал России насчитывал 4309 ядерных боеголовок, США – 3700.