Bloomberg: ФРГ откажется от российской нефти до конца года

Германия откажется от импорта нефти из России до конца года, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки топлива в рамках очередного пакета санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, правительство ФРГ считает, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.
По данным германского министерства экономики, с начала военной операции России в Украине доля российской нефти в поставках в Германию снизилась с 35 до 12 процентов.
Одной из главных проблем остаются поставки на крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется "Роснефтью". Он, в частности, обеспечивает поставки топлива для международного аэропорта Берлина. По информации Bloomberg и Reuters, власти рассматривают возможность взять под контроль этот завод.
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти пока блокирует Венгрия.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Однако венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расходы на переориентацию на поставки из других стран.
Для одобрения шестого пакета санкций его должны поддержать все страны Евросоюза. Сегодня вопрос обсудят главы МИД стран ЕС.
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