Bloomberg: G7 близка к соглашению об ужесточении санкций против России

Страны G7 приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом заявления.

В документе сказано, что страны G7 работают над рядом вариантов, которые включают новые меры в отношении ключевых секторов российской экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность. Также рассматриваются меры воздействия на страны и организации, которые поддерживают военные усилия Москвы и помогают ей обходить санкции.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов", – говорится в заявлении. Как пишет Bloomberg, это означает, что G7 может ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний, а также нацелиться и "теневой флот" и торговлю энергоносителями.

Согласно проекту, министры также обсудят финансовые потребности Украины, включая координацию дальнейшего использования замороженных российских активов.

Министры финансов стран G7 должны выступить в среду. Однако, как рассказали источники агентства, текст заявления еще может измениться.