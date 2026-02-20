Китай экспортирует беспилотники в Россию по новому маршруту – через Таиланд, пишет Bloomberg.

По данным агентства, экспорт беспилотников из Таиланда в Россию резко вырос с 2022 года, что коррелирует с ростом импорта дронов из Китая в Таиланд. Источник Bloomberg рассказал, что украинские чиновники заметили эту тенденцию.

В прошлом году за 11 месяцев Россия импортировала из Таиланда беспилотники на сумму 125 миллионов долларов. Как отмечает Bloomberg, это составляет 88% от общего объема экспорта беспилотников из Таиланда и в восемь раз превышает объем закупок в 2024 году. В 2022 году Таиланд экспортировал беспилотники на сумму менее 1 миллиона долларов, при этом ни один из них не был отправлен в Россию.

В 2025 году Китай поставил в Таиланд беспилотники на сумму 186 миллионов долларов.

Генеральный директор таможенного департамента Таиланда заявил, что экспорт китайских дронов из Таиланда осуществляется в рамках закона, а таиландское законодательство не обязывает декларировать цель использования беспилотников при импорте.

Как отмечает Bloomberg, Таиланд стал важным каналом поставок в прошлом году, после того как западные страны начали принимать меры в отношении более ранних маршрутов через ОАЭ и Казахстан.