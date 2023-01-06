Bloomberg: Китай отказался от поставок западных вакцин против COVID-19

Власти Китая отвергли неоднократные предложения США поделиться вакцинами против COVID-19, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Предложения США были сделаны высокопоставленными дипломатами, в том числе во время декабрьской поездки в Китай помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка и старшего директора Совета национальной безопасности Лауры Розенбергер, а также через представителей здравоохранения и частных посредников.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин 6 января сказала, что вакцины и медицинские препараты в стране "в достаточном количестве", и пообещала продолжить сотрудничество с "мировым сообществом" по проблеме COVID-19.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз предложил Китаю поставить бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь сдержать новую массовую вспышку заболевания.
- В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет.
- Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая включала в себя жесткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
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