Bloomberg: Китай отказался от поставок западных вакцин против COVID-19

Власти Китая отвергли неоднократные предложения США поделиться вакцинами против COVID-19, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложения США были сделаны высокопоставленными дипломатами, в том числе во время декабрьской поездки в Китай помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка и старшего директора Совета национальной безопасности Лауры Розенбергер, а также через представителей здравоохранения и частных посредников.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин 6 января сказала, что вакцины и медицинские препараты в стране "в достаточном количестве", и пообещала продолжить сотрудничество с "мировым сообществом" по проблеме COVID-19.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз предложил Китаю поставить бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь сдержать новую массовую вспышку заболевания.